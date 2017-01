Hozták, ami elvárható: szépen csillogó ezüstöt

Akárhonnan nézzük, 1991 nem most volt, s az elmúlt 26 évben a cívisvárosi tollaslabdázók (eleinte Debreceni Kinizsi, majd Debreceni Tollaslabda Club, az elmúlt években pedig Hajdú Gabona-DTC-DSI néven) az első vagy a második helyen végeztek. Külön kiemelendő, hogy 18 alkalommal aranyéremmel gazdagodtak a hajdúságiak, de az utóbbi években az ezüst is szépen csillog, mivel a legfőbb rivális, a pécsi Multi Alarm SE nemcsak a hazai tehetségeket csábította magához, hanem komoly légiósokkal is megtűzdelte csapatát.

– Már a pécsieken kívül a fehérváriak és a budapesti Fővárosi Vízművek SK is alkalmaz külföldi versenyzőket, ám mi úgy döntöttünk a főtámogatónkkal, Lakatos Zoltánnal egyeztetve, hogy inkább a fiatal tehetségeinknek adunk lehetőséget, ezért nem igazoltunk légióst – kezdte a beszélgetést Mátyus Tibor, a DTC vezetőedzője, majd felelevenítette a csapatbajnokság első, pécsi fordulóját.

– Október 15-én rendezték a versenyt, ami nem volt szerencsés időpont, ugyanis az a szombat áthelyezett munkanap volt, így több felnőtt sportolónk dolgozott, ezért nem lehetett ott a Fehérvár elleni meccsen. Ennek tulajdonítható, hogy 7:2-re kikaptunk a székesfehérváriaktól. A komplett csapatunk legyőzte 5:4-re a Fővárosi Vízművek SK-t, majd 8:1-es vereséget szenvedtünk a házigazda Multi Alarm ellen. Az első forduló eredményei alapján a mindent eldöntő második fordulóban az összesített második hely megszerzése volt a célunk.

A csapatbajnoki záró fordulóját az elmúlt hétvégén rendezték a debreceni Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban. – Ha a realitás talaján maradunk, akkor papírforma eredmény született. Szoros meccsen, 5:4-re kikaptunk a pécsiektől, ha szerencsések vagyunk, talán mi nyerünk ugyanilyen arányban, de azzal is elégedett vagyok, hogy megszorítottuk az elmúlt hat esztendő bajnokát. A számunkra nagyon fontos, Fehérvár elleni derbit 8:1-re hoztuk, míg a budapestiek ellen 6:3-ra diadalmaskodtunk, így tovább folytatva a hagyományt, újra éremmel, ezúttal ezüsttel zártuk a csapatbajnokit. Jelen esetben ez a maximum, ami elvárható tőlünk – fogalmazott Mátyus Tibor, aki felsorolta a csapatot. – A fiúknál Mester József, Pádár Pál, Boros Balázs, Varga Ákos, Csiszér Levente és Kapitány Péter fogott ütőt, míg a lányok közül Varga Orsolya, Gonda Daniella, Fórián Csilla, Czifra Zsuzsa, Ombódi Leila és Szoták Kitti segítette a gárdát. A srácoknál jelenleg nincs olyan fiatal, aki jobb lenne az idősebbeknél, ezért nem található utánpótlás korú a csapatban. Viszont a 15-16 évesek között vannak nagy reménységek, például Tóth Kristóf, aki az elmúlt egy évben nem veszített meccset sem itthon, sem külföldön. A lányoknál más a helyzet, itt már Szoták és Ombódi is belekóstolt a felnőttek versengésébe, reméljük, fejlődésük töretlen marad.

A vezetőedző kitért a közeljövő erőfelmérőire is. – Március első hétvégéjén rendezzük a Hajdú Gabona Kupát, ahol a hazai élmezőny pályára lép. Ez a torna jó felkészülést jelent majd az országos bajnokság küzdelmeire. A felnőttek mezőnyében két éremmel már elégedett lennék, mert ez bravúrnak számítana. Viszont az utánpótlás bajnokságokon sokkal több érem várható, hiszen a fiataloknál még mindig vezető szerepet tölt be a DTC-DSI – mondta a szakember, s hozzátette, egyre nehezebb a dolguk, hiszen a legfőbb riválisok, a Pécs, a Fehérvár, a Vízművek és már a Cegléd is saját tollaslabda csarnokban készül a versenyekre, azaz nincsenek pályagondjaik, bármikor gyakorolhatnak, ellentétben a cívisvárosi tollasozókkal.

