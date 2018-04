Hosszú volt a tél, behozták a lemaradást

A START munkaprogram mezőgazdasági alprogramja keretében megkezdődtek a munkálatok az önkormányzati telkeken. A hideg és csapadékos időjárás miatti csúszás nem okozott gondot. Megmetszették a szedret, a málnát, túl vannak a talaj előkészítésen és az első szántáson is. A Rákóczi utcai fóliákban már kibújtak a saját nevelésű zöldség és virágpalánták, valamint szépen sorjázik a retek és az újhagyma is, amiből az első primőr „csokrokat” már meg is kapták a helyi óvoda kis lakói. A virágpalánták a település közintézményeinek előkertjeibe, valamint a falu köztereire kerülnek, ha elérik a kiültetési méretet.

A zöldségpalántákért sem kellett pénzt adni az önkormányzatnak, hisz a közfoglalkoztatottak gondos munkájának köszönhetően bőven ellátja majd a helyi szükségletet. A kiültetési méret elérését követően az önkormányzati kertekbe kerülnek majd. Lakatosné Nagy Erzsébet, a munkacsoport vezetője elmondta, hogy a számtalan fajta palánta nevelése, kiültetése és gondozása bizonyára egész évben munkát ad majd a mezőgazdasági alprogram dolgozóinak.

– Kedves Zilahi Enikő –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA