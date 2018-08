Hosszú évek óta várnak egy újabb sikerre a Tifosik

A szezon utolsó európai futamához érkezünk el a hétvégén, így a csapatoknak, főképp a Ferrarinak, mindennél fontosabb lesz a jó szereplés az Olasz Nagydíjon, Monzában. Belgiumban Sebastian Vettelnek összejött a győzelem. Alig egy héttel később hatalmas örömet okozna a Tifosik számára egy újabb piros győzelem, ezúttal már hazai földön. Az őrült Ferrari-rajongók ugyanis már 2010 óta várnak erre a pillanatra – írja az Amber PR.

A szezon második fele a múlt hétvégén, Belgiumban elkezdődött, s most már nem lesz pihenés. A november végi szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjig ezzel együtt még nyolc futam van hátra. Érdekes a helyzet Monzával kapcsolatban: ez a Ferrari hazai pályája, mégis a Mercedes sikert sikerre halmozott az elmúlt években az olasz aszfaltcsíkon. Ez a nagyon gyors versenypálya ugyanis nagyon is fekszik a Mercedes autóknak és pilótáknak. Tavaly is kettős győzelmet könyvelhetett el a brackley-i istálló. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas tarolt, míg Sebastian Vettel csak a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nem hiába, rég volt már 2010, amikor is Fernando Alonso a Ferrari-szentélyben megszerzett győzelmével belopta magát az olaszok szívébe.

Nem mindegy

A hűvösebb belgiumi időjárást várhatóan melegebb követi majd Olaszországban, bár egyelőre még záporokat is jósolnak az időjósok. Tavaly a maratoni esős időmérőt egy verőfényes napsütésben tartott verseny követett. Mostanság inkább esőben mennek jobban a Mercedes pilótái, a Ferrariknak pedig a száraz pálya kedvező, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen idő várja a taljánoknál a csapatokat.

Míg Spában Max Verstappen holland rajongói borították narancsba a lelátókat, addig itt az olaszok várhatók nagy számban, akik a Ferrari-sikerére kíváncsiak, no meg persze a bejelentésre Kimi Raikkönen szerződésének hosszabbításáról. Bármi is történik a futamon, ezzel a hírrel biztosan bejutnak a vörösök az újságokba. Sebastian Vettelnek szüksége van a győzelmekre, bár faragott hátrányából az egyéni ponttáblán Lewis Hamiltonhoz képest, de még mindig 17 pontos a lemaradása.

Fontos a fékek szerepe

A monzai klasszikus, gyors pályának számít hosszú egyenesekkel, az átlagsebesség megközelíti a 250 km/órát. Monacóhoz hasonlóan ezúttal is specifikus aerodinamikai elemekkel készülnek a csapatok.

Monzában az erős motorral rendelkező autók lesznek fölényben. Emellett fontos szerep jut a fékeknek is, hiszen a száguldó autóknak kicsi a tapadása a kanyarok előtt. Ilyenkor nagyon felforrósodnak a fékek, de a hosszú egyenesekben ismét könnyen lehűlnek.

Az 53 körös Olasz Nagydíj szeptember 2-án, vasárnap 15.10-kor veszi kezdetét (M4 Sport).

