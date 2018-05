Hosszabbításos győzelemmel búcsúzott első szezonjától a DEAC

Dallas Lauderdale mellett ezúttal Ivan Lilov sem tudta vállalni a játékot kisebb sérülés miatt, helyét Molnár András vette át a kezdőcsapatban. A debreceniek csapatkapitányának nagyjából tíz másodpercre volt szüksége, hogy megszerezze első kosarát egy tripla formájában, majd rögtön a második támadásban is jelentkezett egy középtávolival. Mindkét fél érezhetően felszabadultan kosárlabdázott, a Jászberény igyekezett kihasználni magassági fölényét, míg a DEAC elsősorban betörésekkel operált. Sokáig a vendégek akarata érvényesült, egészen a negyed végéig tartották minimális előnyüket, ám Velkey János beállása után új lendületet hozott a játékba, vezérletével három pontos hazai vezetéssel zárult a játékrész.

Farkas Attila zsákolásával indult a második tíz perc, majd Velkey dobott újabb hárompontost, így héttel ellépett a házigazda (30-23). A játékrész felénél Martinics is megszerezte első pontjait, a debreceni vezetés pedig állandósult. Bár a szokásosnál többet rotáló JKSE egy ideig tartotta a lépést, Molnár büntetői után kétszámjegyűre hízott a differencia (40-30). Nagyszerűen járt a labda támadásban, Berényi Sándor elégedett is lehetett a látottakkal, leszámítva Czirbus József utolsó másodperces kettő plusz egyes akcióját, de így is megnyugtató fórral mehettek a nagyszünetre.

Fotó: Derencsényi István

Álmosan kezdte a második félidőt a DEAC, a vendégek pedig köszönték szépen és egy 11-0-s rohanással fordítottak. Martinics egy ziccerrel, Berényi Sándor pedig cserékkel és időkéréssel igyekezett felrázni övéit. Szigorítottak is a védekezésükön Kósa Tamásék, de támadásaik továbbra is akadoztak. A negyed végéhez közeledve Czrirbus és Armwood kakaskodása kavarta fel az állóvizet, de a játékvezetők rövid videózás után úgy döntöttek, nem büntetnek meg senkit, mehet tovább a mérkőzés. Ez sem törte meg a JKSE lendületét, az addig semmit sem mutató Remon Nelson vezetésével kétszámjegyű fórra tettek szert (65-54), a negyedet pedig 30-11 arányban nyerték.

Potyogtak a kosarak a záró felvonás elején, ám hiába adott lendületet Armwood zsákolása, a nagyon belelendülő Nelson szinte egymaga tartotta a különbséget. A játékvezetőknek hála kissé vontatottá vált a mérkőzés, melyből a DEAC jött ki jobban, csak pocsék büntetőzésének köszönhette, hogy nem érte utol ellenfelét. Letámadásra és területvédekezésre váltott Berényi Sándor, mely telitalálatnak bizonyult, Velkey távolija után már csak kettő volt közte, sőt három perccel a vége előtt Jones duplájával az egyenlítés is összejött (73-73). A közel két és fél órásra nyúló összecsapáson hatalmasat küzdöttek a felek a füllesztő melegben, de a hatalmas taktikai csatában nem született döntés, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás kezdetén kipontozódott Armwood, így vezére nélkül volt kénytelen befejezni a mérkőzést a DEAC. Két perccel a vége előtt még kettővel vezetett a DEAC, ám Kerpel-Frónius és Nelson bevágott egy-egy triplát, időt is kért a hazai szakmai stáb (85-89). Jahmal Jones vette hátára a csapatot egy tripla és egy kettő plussz egyes akció után fél perc alatt fordíttak (91-89). Negyven másodperccel a vége előtt Martinics értékesített egy újabb hárompontost, melyre Nelson válaszolt. A faultcsatában higgadtak tudtak maradni a cívisvárosiak, így megérdemelt hatpontos sikert arattak, melynek köszönhetően az alsóházat megnyerve a 11. helyen végeztek.

DEAC – JP Autó–JKSE 98-92 (22–19, 23–16, 11–30, 25–16, 17–11)

Debrecen, 1100 néző. V: Győrffy P., Rácz Zs., Bagi B.

DEAC: JONES 28/3, Molnár A. 11/3, MARTINICS 16/6, Bognár 4, ARMWOOD 18 Csere: VELKEY 14/9, Kósa, Farkas A.7/3, Lajsz

Edző: Berényi Sándor

JKSE: NELSON 20/6, Rakics 9/3, WALLACE 19/6, Lucsics 11, SEJFIC 22 Csere: Kerpel-Fronius 3/3, Cseh, Molnár M., Bazsó, Czirbus 8

Edző: Nikola Lazics

Kipontozódott: Wallace (39.p.), Armwood (41.p.) Rakics (44.p.) Nelson (45.p.)

Berényi Sándor: – Ez a mérkőzés jellemezte az egész szezonunkat. Lassú kezdés után, ígéretes folytatás, majd mély hullámvölgy. Minden jó ha a vége jó, örülünk a 11. helynek.

Nikola Lazics: – Érdekes, fordulatos összecsapás volt. Összességében megérdemelt a hazai siker, de nekünk is megvolt az esélyünk a győzelemre. A harmadik negyedben elkaptuk a fonalat, domináltunk, végül azonban néhány hiba eldöntötte a találkozó sorsát. Büszke vagyok a csapatomra, és arra, amit december óta elértünk.

