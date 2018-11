Hősöket képez a Vöröskereszt

Novemberben a vércukorszint-változás okozta rosszullét ellátása a fő téma a mindennapi életben előforduló rosszullétek mellett az elsősegélynyújtást népszerűsítő és oktató Hősképző programban a Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaközpontban is – olvasható a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének sajtóközleményében.

Fókuszban a cukorbetegek

Ebben kifejtik, hogy december 20-ig tart a Magyar Vöröskereszt Hősképző programja, amelynek foglalkozásain ingyen oktatják és népszerűsítik az elsősegélynyújtást. A Hajdú-Bihar megyei jelentkezőket Debrecenben a Hatvan utca 37. alatt működő Oktatási és Vizsgaközpontban várják. Ezeken a foglalkozásokon olyan rosszullétek, kisebb balesetek ellátásába vezetik be a tanulókat, amelyekkel a mindennapi életben találkozhatnak.

Októberben indult az akció, akkor az újraélesztés volt a vezértéma. November 14. a cukorbetegek világnapja, ezért az év 11. hónapjában fókuszba kerülnek azok a rosszullétek, amelyek a vércukorszint rendellenességeivel függnek össze.

A Magyar Vöröskereszt honlapján kitérnek rá, hogy becslések szerint a cukorbetegséggel élők fele, körülbelül 750 ezer ember nem tud a betegségéről. Még többen vannak azok, akiknél az úgynevezett 2-es típusú cukorbetegség előszobájának számító, a normálisnál magasabb vércukorszint jellemző. Ez fokozza a kialakuló rosszullétek kockázatát, de nem csak cukorbetegek lehetnek érintettek.

Gyors vércukorszint-csökkenést más betegségek, stressz, túlzott fizikai terhelés, rendszertelen táplálkozás vagy túlzott szeszesital-fogyasztás is okozhat. Ilyenkor a beteg szédül, az arca sápadt-verejtékes, és gyengének érzi magát. Gyakran remeg, álmos vagy éppen ideges. Fájhat a feje, és többnyire éhes is. A rosszullétet ritkábban okozó magas vércukorszint tünetei kissé eltérőek. Ha bizonytalanok vagyunk, inkább adjunk a betegnek cukortartalmú enni- vagy innivalót! Magas vércukorszint esetén ez nem segít, de nem is okozunk bajt vele. Ha a beteg állapota gyorsan romlik, vagy már nem tud együttműködni, akkor a legfontosabb tennivaló a mentőszolgálat mihamarabbi értesítése.

Eszméletlenné váló beteg esetén a légút biztosítása vagy elégtelen légzés esetén az újraélesztés az elsősegélynyújtó legfontosabb feladata. Ezt már nagyon jól tudják mindazok, akik részt vettek októberben a Vöröskereszt valamelyik Hősképző rendezvényén.

Hősöket képeznek

A minden megyében megvalósuló programban a Magyar Vöröskereszt 25 defibrillátort vásárolt megyei szervezeteinek, köztük a hajdú-biharinak is. A készülék használatát is elsajátítják a „leendő hősök”, és természetesen szükség esetén éles helyzetben bevethetők a műszerek (amelyek SaverOne PAD max 200J típusú félautomata defibrillátorok). Megyénkben novemberben eddig 200 embernek tanítottak elsősegélynyújtást a Hősképző programban. Jelentkezni és bővebb információt kérni a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Vizsgaközpontjában tudnak az érdeklődők megyénkben (a fenti címen vagy az 52/ 316-330-as telefonszámon).

Decemberben a hideg, havas évszakra jellemző kisebb balesetek állnak majd a foglalkozások középpontjában.

