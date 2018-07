Hőség – Rétvári: magasabb fokozatba kapcsolt a szociális és egészségügyi hálózat

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára hangsúlyozta: ez azt is jelenti, hogy a rászorulókat, így a hajléktalanokat is, eredeti funkciójától függetlenül bármelyik szociális intézménynek be kell fogadnia. Ugyanakkor aktívabbak a szociális munkások a közterületeken. Emellett a klimatizált helyiségekről, vízosztó-pontokról, párakapuk, ivókutak elhelyezkedéséről információt nyújtó diszpécserszolgálat kezdte meg a működését – tette hozzá.

Az államtitkár figyelmeztetett arra, hogy mindenki fokozottan figyeljen a környezetében élő idősekre, a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőkre, illetve a kórházak vezetőinek is kötelességük óvni az egészségügyi dolgozók egészségét.

Eszerint a kórházakban a feladatok többségét, lehetőség szerint a reggeli, vagy az esti órákban kell ellátniuk az ápolóknak és gondoskodni kell a folyadékpótlásukról.

Ez utóbbi a betegek és a látogatók esetében is fontos feladat – fűzte hozzá.

Arról is szólt, hogy a kórházépületek felújítása, szigetelése nyomán, ma sokkal jobb a helyzet az intézményekben, mint 6-8 éve, illetve korszerűsödött a mentők járműparkja is.

