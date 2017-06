Hőség – Helyettes tisztifőorvos: számos betegséget okozhatnak a klímaberendezések

Szabó Enikő kiemelte: nagyon fontos a karbantartás, egy zárt rendszerű szellőzőberendezést minimum félévente kell, de negyedévente ajánlott átvizsgáltatni szakemberrel. Ennek hiányában allergének, gombák is megtelepedhetnek a rendszerben, amelyek a levegőbe kerülve akár súlyos betegségeket is okozhatnak.

A helyettes tisztifőorvos azt ajánlja, a kinti hőmérséklethez képest 6-8 fokkal hűvösebbre legyen beállítva a klímaberendezés. Előfordul az is, hogy a légkondicionáló egy irányból, egy helyre fújja a levegőt, ez esetben felfázást, vesegyulladást is okozhat. A zárt helyiségekben a klímaberendezés okozta magas szén-dioxid tartalom álmosságot is okozhat, de olyan helyen, ahol még az ablakok is sötétítettek, akár depresszió is előfordulhat – sorolta Szabó Enikő.

A tartós hőség veszélye miatt Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár először múlt csütörtöktől hétfő éjfélig rendelte el az ország egész területére a hőségriasztást, majd kedden meghosszabbította szerda éjfélig.

