Hős pap mentett relikviákat az égő Notre-Dame-ból

Mint ismert, a párizsi Notre-Dame hétfőn este kapott lángra, a tüzet kedd hajnalra oltották el teljesen. A 850 éves gótikus épület fő részeit és a két harangtornyot sikerült megmenteni, ám a tetőszerkezet és a huszártorony beomlott a tűz miatt.

Félő volt, hogy a lángok miatt a Notre-Dame-ban őrzött töviskorona és az Oltáriszentség is a lángok áldozata lesz, de Jean-Marc Fournier-nek, a párizsi tűzoltók káplánjának köszönhetően mindkét relikvia megmenekült – számolt be a Sky.

– mondta a mentőalakulat egyik tagja, majd hozzátette: a férfi félelmet nem ismerve hatolt be a tárgyakért a katedrális belsejébe, és gondoskodott megmentésükről.

A töviskoronát még IX. Lajos francia király hozta Párizsba a Szentföldről 1238-ban. Az arannyal bevont relikviát a katedrális kincstárában őrizték, és csak bizonyos időközönként vitték nagyközönség elé.

Father Fournier

The Fire Department Chaplain

Is the man who saved the Blessed Sacrament and Crown of Thorns from the fire

God bless him! #notredame #france pic.twitter.com/zwSq2seI3Q

— Catholic Arena (@CatholicArena) 2019. április 15.