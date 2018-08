Horváth Ferenc szívesen menne Újvárosról nyugdíjba

Értekezésre, kérdéseik felvetésére hívták össze a fanatikusokat Balmazújvárosban, a Városi Stadionban szerda este. Több mint tíz percig tartott az új játékosok bemutatása, ebből is látszik, hogy tényleg tömegével érkeztek teljesen új labdarúgók a hajdúsági klubhoz.

Népes tömeg volt kíváncsi arra, vajon igazak-e a Kisvárdával kapcsolatban felröppent hírek Horváth Ferencről, mire számíthatnak az idei szezonban az újjáalakuló csapattól, de a célok, irányelvek is igazán érdekelték a drukkereket. Emellett a fiatalítás, és a helyi futballisták bevetése is fő témát szolgáltatott.

Van-e Kisvárda-ügy?!

Azt a tényt, hogy a balmazújvárosi vezetőedzőt megkeresték Kisvárdáról, ő maga, és dr. Tiba István országgyűlési képviselő is megerősítette, hosszabban azonban nem kívántak foglalkozni a hírrel. – Nekem a szerződésemben van, hogy nem tárgyalhatok más egyesületekkel, így a megkeresés után az illetékesekhez irányítottam a Kisvárda képviselőit.

Én az újvárosi csapat edzője vagyok, és őszintén mondom, ha közelebb laknék Balmazújvároshoz, szívesen mennék innen nyugdíjba”

– kezdte a reagálást Horváth Ferenc. Azonban hamar átkerült a szó dr. Tiba Istvánhoz, hiszen ő reagált a fiatalokkal kapcsolatos kérdésekre: – Most is van több fiatal, akik az NB II-es csapattal edzenek. Úgy gondolom, hogy fél év alatt kiderül, hogy valamelyikük odaérhet-e a keret közelébe, de látok benne rációt.

Ez Újváros

A kérdések sorozata után a szurkolók támogatásukról biztosították a focistákat, az edzői stábot, és a vezetőséget. Arra is kitértek, hogy bárhova elutaznak a csapatért, hogy a helyszínen buzdítsák kedvenceiket. A legvégén a csapat és a drukkerek együtt énekeltek, és felhangzott az „Újváros, Újváros!” biztatás is. Sőt, mi több, a kitartó fanatikusokat vacsorával is megvendégelte a klub.

– Köszönjük szurkolóink eddigi buzdítását, nagyon sokat jelent nekünk, hogy mindig ott állnak mellettünk. Reméljük, hogy lesznek legalább annyian a meccseinken, mint az NB I-ben – fogalmazott az ankét végén a Balmaz új csapatkapitánya, Szécsi Gergő.

PI

