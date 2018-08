Honvédelmi tábor: ennyi volt a második felvonás

A dandár honlapjának híre szerint a katonaélet iránt érdeklődő fiatalok lő-, alaki, egészségügyi, túlélési és tereptani kiképzést kaptak. Részesei lehettek játékos vetélkedőknek is, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a katonaélethez. Ilyen volt a paintball lövészet, az airsoft, a szituációs lőverseny és a járőrverseny is, amely többek között párbaj-légpuskalövészetet, gyakorlókézigránát-dobást és sebesültszállítást foglal magában. Ezt erősítette a katonai testnevelés és közelharc, valamint a vízi kiképzés is.

