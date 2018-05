„Óriási szívvel, akarattal játszott a csapat”

Herczeg András: Nagyon jól kezdtük a találkozót, hamar rúgtunk két gólt. A gólok után kapkodóvá vált a játékunk, a Honvéd is nagy nyomás alá helyezett bennünket. A félidő utolsó percében szépítettek is a hazaiak. A második félidőben még nagyobb nyomás alá helyezett bennünket a Honvéd, de akkor is vezettünk két támadást, és az egyiket gólra váltottuk. A csapat óriási szívvel, akarattal játszott, gratulálok a játékosoknak.

Supka Attila: Annak a csapatnak, amelyiknek céljai vannak – márpedig a Honvédnak vannak, a harmadik hely és a nemzetközi szereplés -, higgadtabban és koncentráltabban kellene játszania a támadásban és a védelemben is. Szégyellem magam, oda-vissza értékeltük a Debrecent, mit kellene csinálni, ha ez és ez a játékos áll be, vagy játszik együtt, azt viszont nem tudtuk, hogy ilyen gólokat szedünk össze. 13 darab 80-90 százalékos ziccerünk volt és 3 darab ezerszázalékos ziccerünk, amiből nem tudtunk gólt rúgni. A koncentráció hiányára lehet visszavezetni. Megengedhetetlen, hogy egy-két játékos viselkedése olyan legyen, mint amilyen a mérkőzésen, mérkőzés után volt. Ez méltatlan a Honvédhoz. Három pontot veszítettünk, jobban játszottunk, több helyzetet kialakítottunk, de ezt a játékot gólra játsszák, ők hármat rúgtak, mi egyet.

HAON-ÉLŐ - Honvéd vs. DVSC 1-3 (1-2) Budapest, Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2017/2018-as szezonjának 29. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Budapest Honvéd együtteséhez látogatott szombaton 17.00-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 29. forduló ... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Kispesten győzött a Debrecen Budapest - A Debreceni VSC szombaton 3-1-es győzelmet aratott a címvédő Budapest Honvéd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában. A hajdúságiak három nyeretlen meccs után győztek ismét, míg a kispestiek három veretlen találkozót követően kaptak ki újra. OTP Bank Liga, 29. forduló... Tovább a cikkhez

