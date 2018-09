Holnap van az első napom, mit tegyek?

Már gyermekkorunkban izgulunk attól, hogy vajon milyen lesz az első napunk az óvodában, iskolában, hogyan fogadnak minket, jól fogjuk-e magunkat érezni. Természetesen ez felnőttként még inkább nehezebb, hiszen egy új közösség részévé válni soha nem gyerekjáték. Emellett számolnunk kell azzal is, hogy a megélhetésünkkel sem szabad játszanunk, mivel nagyon sok múlik rajtunk. Majer Réka egészségpszichológus azt mondja, hogy a szervezeti beilleszkedés interaktív folyamat, melyben az újonc funkcionális részévé válik a szervezeti munkafolyamatoknak. Pozitív társas kapcsolatokat épít ki kollégáival és vezetőivel; valamint átfogó képet alakít ki a befogadó szervezetről. Csakhogy ilyenkor elgondolkodunk azon, hogy miként is illeszkedjünk be, szerettessük meg magunkat az új kollégákkal, ha ők nem befogadóak – nos, a pszichológustól erre is választ kapunk a következőkben.

Szemlélődés, szokások

– A legtöbb munkahelyen azokat fogadják be legkönnyebben, aki valamilyen hasonlóságot mutat, akivel együtt tudok érezni, így nem szerencsés az első időkben arra törekedni, hogy minél jobban kitűnjek a dolgozók közül. Az első napokban inkább legyünk csendesebbek, szemlélődőbbek, így amellett, hogy elkezdjük a feladatainkat, lassan fel tudjuk térképezni a viszonyokat. Ez még akkor is jó megoldás, ha az egyén más személyiségtípusba tartozik, és korábban vezér­egyéniség volt, hiszen az új helyen nincs ezzel kapcsolatos tapasztalat. Nem érdemes egy korábbi munkahelyhez vagy közeghez hasonlítani az új helyzetet. Úgy érdemes gondolkodni, hogy most minden tiszta lappal indul. Merjünk ismerkedni, nyitni mások felé, legyünk mi az elsők, akik lépéseket tesznek a dolgozók irányába. Elengedhetetlen az új munkahelyen az úgynevezett íratlan szabályok kipuhatolása, ehhez jó, ha figyelünk, kérdezünk. Tudjuk meg, mikor van ebédszünet, hol érdemes kávéznunk, van-e közös szokás. Ezek apróságnak tűnnek, de a mindennapi munkahelyi komfortérzetünket erősen befolyásolják – mondta a szakember.

Íratlan szabályok

Mindenkiben van drukk az elején, mutassuk meg, hogy mit tudunk, igenis számíthatnak ránk, nem pánikolunk be egyes feladatoktól. Azonban az idő elteltével, ha érnek negatív impulzusok, csalódások, a kezdeti tűz hamar parázzsá válhat, viszont sokszor ezt nem engedhetjük meg magunknak. A pszichológus is úgy véli, hogy igyekeznünk kell már az első napoktól jól végezni a munkánkat, ne várjunk, ne féljünk attól, hogy mit szólnak mások. Elsősorban annak kell bizonyítanunk, aki felvett, és nem a munkatársnak. – Jó, ha a napodat megszervezed, és azt látják rajtad, hogy nyugodt vagy, aki tudja a dolgát, és végre is tudja hajtani. Ha zavarodottnak, kapkodónak tűnsz az első napokban, könnyen megkérdőjelezhetik a szaktudásod, és azt érezhetik, hogy nem leszel elég jó. Ne késsünk el, és ne menjünk el hamarabb. Könnyen ellenszenvet kelt, ha későn érkezünk, vagy korábban megyünk haza, mint a többiek, mert azt érezhetik, hogy ránk nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint rájuk, és nem akarnak majd befogadni. Ne akarjunk megváltoztatni dolgokat, akkor sem, ha úgy látjuk, nem logikus, vagy nekünk lenne jobb ötletünk, erre később még lehet lehetőségünk, de az elején nem túl szerencsés a szokásokon változtatni, mert nagy ellenszenvet okozhat – hangsúlyozta az egészségpszichológus.

Régi munkatársak

Természetesen a régi dolgozóknak sem egyszerű a dolguk, mindenkinek van egy társasága, egy megszokott közege, ahol jól érezi magát, így nem könnyű új emberek felé nyitni. Arról nem is beszélve, ha úgy jön egy új dolgozó, hogy az egy hozzánk legközelebb álló személyt vált fel. De mindenesetre a régi dolgozók felé is vannak íratlan elvárások, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. – Régi munkatársként nyitottnak kell lennünk az új ember fogadására. Nem szabad elfelejteni, hogy nekünk is volt első napunk, és jó, ha visszaemlékszünk, hogyan éreztük magunkat. Fogadjuk a köszönést, vagy köszönjük, mutatkozzunk be, hívjuk be, vezessük be az esetleges közös tevékenységekbe. Meg kell értenünk: rajtunk is múlik az, hogy a mindennapokban milyen a hangulat, és be tud-e illeszkedni az új munkatárs. Három területen tudjuk segíteni őket: a társas viszonyok terén, a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok terepén és a szervezet megismerésében – hívta fel a figyelmet Majer Réka. A szakértő végezetül hozzátette: már az elején érdemes tisztázni, pontosan mi a munkánk, mi a feladatunk, mi tartozik hozzánk, és mi nem, milyen kompetenciáink vannak. Minél tisztábban látjuk, mit kell csinálnunk, annál kevésbé kerülünk nehéz helyzetekbe. Fontos, hogy világos legyen, ki a felettesünk, kitől fogadhatunk el utasításokat.

– Nagy Emese –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA