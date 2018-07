Holland vendégek is vannak a bibliatáborban

A közel negyvenfős létszám is mutatja, hogy nagy az érdeklődés a táborozásra, melyet a református egyház parókiáján tartanak. Vannak évek óta visszatérő holland vendégek is, idén heten jöttek Veenendaalból. A többség Pocsajból és Esztárból érkezett.

Az egyhetes tábor vasárnaptól vasárnapig tart: istentisztelettel kezdődik és záródik. De nem csak az egyházi témák körül forog az élet a táborban, hiszen van arcfestés, gyöngyfűzés, csuhéfonás, makramézás és játék is. A szervezők sok segítséget kapnak az 50 órás közösségi szolgálatukat az egyháznál teljesítő középiskolás diákoktól is, de segítenek a szülők és a polgármesteri hivatal is. A holland vendégek az idő kellemesebb és tartalmasabb eltöltésére sok eszközt hoztak magukkal.

– Egy kirándulást is szerveztünk Nagykerekibe, a holland vendégeket pedig Romániába szeretnénk elvinni kirándulni. Az idősek klubja tagjai palacsintát sütöttek a gyerekeknek. A tábor zárónapjára szeretnénk egy képet rajzolni, majd festeni a tanult bibliai történetről, melyen Dániel történetét jelenítenénk meg – tájékoztatott Szabó Zsolt tiszteletes.

– Nagyné Kelemen Mónika –

