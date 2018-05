Hol vannak a szakemberek?

Az Ujhelyi-Autó Kft.-nél folyamatosan 10-12 tanuló sajátítja el az autószerelési, a mechatronikai mérnöki feladatokat. Ők lennének a potenciális utánpótlás, de valahogy nem sikerül ott tartani őket… Mit csinálunk vajon rosszul? – tette fel a kérdést szerkesztőségünkben ifj. Ujhelyi István kereskedelmi vezető, a családi vállalkozás társtulajdonosa.

Tovább, technikumba

Tapasztalat, hogy azok a fiatalok, akikre a betanulási idő után már rá lehetne bízni a szervizt, legtöbbször mennek tovább technikumba, külföldre, vagy egyszerűen pályaelhagyók lesznek. Katasztrofális a helyzet, szerelőt, karosszéria-lakatost sem találunk, fényezőt pedig szinte már meg sem kísérelünk keresni”

– emelte ki.

Továbbra is hiányolja a kellő szakmai képzést az iskolákban Tiba János, a Fékcentrum Kft. ügyvezető igazgatója. Úgy mondta, kevés a gyakorlat, s kevés az önbizalom is, amikor megérkeznek hozzájuk a tanulók, nem mernek hozzáfogni a munkához.

– Nekünk nem papírra van szükségünk, hanem valódi szakemberekre. Elméletben lehet, hogy sok mindent tudnak, de néhány hónap alatt nem sikerülhet bepótolni azt a gyakorlati tudást, ami az autószerelő szakmához szükséges. A kiképzésük sok év, pár hónap alatt csak belelátni lehet ebbe a szakmába. Másrészt ez egy olyan képzettséget igényel, amelyhez kellene egy kis logika, egy kis kreativitás: egy kis játék, hogy hol tudok hozzákezdeni a szereléshez, hogyan építem fel, hogyan áll össze az egész. Ez sem az iskolában sajátítódik el.

Mi is azt látjuk, hogy aki viszont érti a dolgát, s meg tudja valósítani magát, megismeri a telepünket, nem marad, továbbáll, inkább megpróbál egyedül kezdeni valamit a tudásával. Holott nem kevés pénzt kínálunk nekik: az autószerelők fizetése már nettó 250 ezer forint, mégsem tudjuk megfogni a fiatalokat.”

A független szervizt üzemeltető cég vezetője árnyalta azzal is a képet, hogy feltétlenül össze kellene forrnia az autószerelő és az autóvillamossági szerelő képzésnek, mert a mai autók szereléséből nem hagyható ki az elektromosság ismerete. Tiba János azért azt is megelőlegezte, hogy a kivándorlás véleménye szerint meg fog állni, mert a külföldön szerencsét próbálók végül mérlegelni fognak, és talán kiderül, hogy összességében drágább ott az élet, hiába jó a fizetés.

Összemosódó szakmák

Vass Sándor, a Suzuki Stop Autóház értékesítési vezetője is egyetért azzal, hogy összemosódnak az egyes szakmák, mert az autószerelés egyre szélesebb körű ismereteket igényel. Akiben pedig ez megvan, valóban megy tovább. A tanulók előképzettségét ő is hiányosnak látja, pedig mindent megtesznek, hogy az iskola ne maradjon le a valós élettől: adtak már motort, váltót és más szemléltető eszközt is, hogy a fiatalok lássák, miről tanulnak.

Hiányoznak a szakemberek. Előfordul, hogy egy-egy álláshirdetésünkre senki sem jelentkezik”

– osztotta meg velünk. Azt, hogy ez a szakma nem könnyű, Szeifert Zsolt, a Vagép Ford értékesíti vezetője is aláhúzta.

– A márkaszervizek között sem egyszerű az átjárhatóság, hiszen a technika fejlődésével párhuzamosan folyamatosan képzésre kell járni a szakembereknek. Még egy márkaszervizen belül sem könnyű felzárkózni az autóipar újdonságaihoz – mondta.

Megújuló technológiák

Mindig kell új eszköz egy szervizbe, ezért folyton jobb és jobb technológiát kell vásárolni. Egy független szerviz próbál pályázatot keresni hozzá, ha sikerül – mondta Tiba János. Egy márkakereskedés pedig igyekszik biztosítani a franchise rendszer megterhelő kiadásait. Hiszen ott nem saját döntés, hogy milyen eszközökre van szükség.

Ezek most a magyarok kedvenc autói

2018 első három hónapjában is a Suzuki volt a legnépszerűbb autómárka Magyarországon, mégpedig egészen elképesztő, 71,75%-os növekedéssel.

2018 első három hónapjában 4875 autót vettek a japán cégtől, míg a Ford a 3307 darabos értékesítése a második helyre volt csak elegendő.

A képzeletbeli dobogó harmadik helyére 3120 autóval a Skoda fért még fel, míg a viszonylag gyenge formában lévő Opel 2730 gépjárművel az első negyedévben lemaradt erről. Persze egyik gyártó sem panaszkodhat, az általános konjunktúrából mindegyik szépen profitál: a Ford 27 százalékkal, a Skoda 36,48 százalékkal, míg az Opel 24,66 százalékkal több autót adott el, mint egy évvel korábban. Nagy lendületben van még a Hyundai, hiszen az eladott 1040 modell 92,24 százalékkal haladja meg a 2017-es első negyedév darabszámát.

2018 első negyedévében minden harmadik (31,5 százalék) eladott új autó városi terepjáró, azaz SUV volt. A jelenség nem hungarikum, az egész világon ez most a legkelendőbb szegmens. A legnépszerűbb modell ennek megfelelően a Suzuki Vitara lett, amiből 2992 darabot adtak el, ami harmada a 11 554 Magyarországon értékesített SUV-nak. A népszerűségi lista dobogós helyeire a Skoda Octavia (1781 db) és az Opel Astra J és K modellek (1249 db) fértek még fel.

A legkelendőbb egyterű a Dacia Lodgy (231 db) volt, míg a felső-középkategória győztese a Volkswagen Passat (365 db) lett.

Forrás: Alapjarat.hu

