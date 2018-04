Hol van már a tavalyi hó: nyert az Érd a Loki ellen

Az Érdet fogadta a DVSC-TVP a K&H liga 19. fordulójában. Az erőviszonyok alapján nem a hazai együttes volt a mérkőzés esélyese, és sajnos, mint szűk két órával később kiderült, nem is tudták felborítani a papírformát a piros-fehérek. A Lokiban hiába vállalta hosszabb kihagyás után a játékot Lotte Grigel, ő sem tudott segíteni a Debrecenen, ennek eredményeképp folyamatosan növelte előnyét az Érd.

Vida Gergő időt kért, de ez, és Horváth-Pásztor Bettina ihletett formája arra volt elegendő, hogy a piros-fehérek konzerválni tudják a háromgólos különbséget. Rengeteg technikai hiba tarkította a játékot, de az érdiek jobb védekezése azt jelentette, hogy négygólos vendégelőnnyel vonultak pihenőre a csapatok (9–13).

Maradt a különbség

Fordulás után sem változott sokat a mérkőzés képe, felváltva potyogtak a találatok, a Duna-partiak tartották a három-négy gólos távolságot. Az akaratra semmi panasz nem lehetett, érezte ezt a Loki-tábor is, amely egész mérkőzés alatt űzte-hajtotta kedvenceit, de hiába a lelkesedés, a különbség nem csökkent. Ezt látva Vida Gergő a 48. percben egy merészet húzott: csapatát átállította két beállós játékra, ami azzal járt, hogy a Loki támadásban kapus nélkül kézilabdázott. De hiába minden fortély, az érdieknek ezen a napon mindenre volt válaszuk, így megérdemelten győztek (21–24).

DVSC-TVP – ÉRD 21–24 (9–13)

Debrecen, 1300 néző, Vezette: Hargitai, Markó

Debrecen: HORVÁTH-PÁSZTOR – Varsányi 2, Hajduch, Zamfirescu, Sirián, Deszpotovics 4, Vantara-Kelemen 1. Csere: Lajtos, Szabó D. (kapusok), TÓVIZI 5, CSÁKI 5 (3), Grigel 1, Hársfalvi 1, Pálsdóttir, Román 2 (1). Edző: Vida Gergő.

Érd: JANURIK – KRPEZS-SLEZÁK 8 (1), KISS N. 4, A. Bulatovics 1, Kisfaludy 2, Signate 1, Gávai. Csere: Foggea (kapus), TÓTH G. 5, Roberts 2 (1), Lassource, Szabó L. 1 (1). Edző: Szabó Edina.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–5. 12. p.: 5–6. 19. p.: 5–8. 25. p.: 7–11. 37. p.: 12–14. 47.p.: 14–19. 53.p.: 17–21. 56.p.: 19–22

Kiállítások: 4, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 6/3

Mestermérleg

Vida Gergő: – Lehetnék elégedett, hiszen küzdelmes mérkőzést játszottunk. De éreztem a lehetőséget ebben a mérkőzésben, ez az Érd most verhető lett volna, de nem jött össze, így nem lehetek elégedett. Az ellenfél nagyon jó kapusteljesítménye megpecsételte a sorsunkat. Elég sok ziccert kihagytunk, így mi is hibásak vagyunk.

Szabó Edina: – Egy fantasztikus hétvége után jöttünk ide, aminek a fáradtsága kicsit kiütött most is. Nehéz mérkőzés volt, de erre is készültünk. Nagy küzdelem volt végig a pályán, a kapusok mindkét oldalon bravúrt bravúrra halmoztak. Szerintem Janurik Kinga a mezőny fölé tudott nőni, és ez volt a győzelmünk kulcsa.

