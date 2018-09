Hol ünnepeljük a gyermek szülinapját Budapesten?

A szülinapok megünneplésének a családok nagy részében hagyománya van. Kinek nagyobb, kinek kisebb családi körben, de általában megünneplésre kerülnek. Ugyanígy van ez a gyermekek esetében is. Előbb a családdal ünnepelnek, majd a közösség hatására kifejlődik az igény a pajtásokkal való ünneplésre is. Erre több helyszínen is sor kerülhet, kezdve az otthontól a játszóházon át a kalandparkokig.

Általában ez kortól és nemtől függ, na meg persze az összejövetel anyagi vonzatától. A latin amerikai országokban például a 15. születésnap megünneplése az, amire mindent úgy szerveznek, ahogy a fiatal kéri, hiszen ezután lassan nagykorúvá válik. Természetesen ebben az esetben a határ a csillagos ég. Itthoni vizeken maradva, a 10 év alattiaknál népszerű helyszínek a különböző játszóházak, esetlegesen kalandparkok. 10 éve felett már a komolyabb születésnapi party helyszínek dominálnak, mint amilyenek a kalandparkok, szabadulószobák, esetleg gokart pályák.

Közkedvelt helyszín a Fusion Élmény és Rendezvényközpont, ami kellően összetett, akár több korosztály összejövetelének a lebonyolítására is alkalmas. A 10 év alattiakat az óceános játszóház várja, a felettieket pedig olyan, aminek a dzsungel a fő tematikája. Ezeken túl, nemtől és kortól függetlenül vehetik igénybe a trambulinokat, légvárakat, szivacslabdás ágyúkat, labirintusokat, míg az egészen picik a babasarkot fedezhetik fel. A szülinapoknak a tortához köthető részét pedig különteremben, akár mesehősnek öltözött animátorok segítségével élvezhetik.

Egy másik, igen népszerű hely mindkét korosztály esetében a Nádas Pihenőpark. Itt kötélpályák állnak a meghívottak rendelkezésére, ahol kedvükre ügyeskedhetnek. Ha pedig elég volt az izzasztó erőpróbából, akkor várja őket a tó hűvöse a hozzá tartozó csúszdákkal.

Ha az ünnepelt és baráti köre kedveli a vizes programokat, akkor a Roham Rendezvényhajó városnézéssel egybekötött szülinapi bulija tökéletes választás lehet, bár ezt a variációt inkább 12 éve feletti társaságok számára ajánljuk.

A Trap Factory már kifejezetten az idősebb korosztály számára kínál érdekes helyszínt, ahol számos szabadulószoba teljesítése közül választhatnak. Végül pedig az exkluzív partyk helyszíne a Symbol Budapest. Itt a luxus érzete és a környezet igazán nagyszabású bulihoz lett tervezve. A helyszín légköre különleges, mivel olyan, mintha megállt volna az idő, így stílszerű hely egy születésnaphoz.

Ha pedig otthon tartaná a szülinapi bulit, ahhoz is tudunk egy remek segítséget, méghozzá a Luxury Event közreműködésével. Igény esetén biztosítanak felfújható óriási játékot, vendégművészeket, például bohócot, bűvészt. Ezen túl a catering megszervezését is átvállalják, legyen szó grillezésről, fagyis- vagy akár vattacukros kocsi biztosításáról is.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA