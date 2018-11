Hol hasznos a nyomógombos, elemes LED lámpa?

Attól függően, hogy milyen területre keresünk mobilizálható lámpát, számos megoldás áll már a rendelkezésünkre nyomógombos LED lámpák terén. Amennyiben gyerekszobában kívánjuk alkalmazni, akkor néhány alapvető kritériumnak meg kell felelnie. Ilyen például, hogy a fénye mindenképp meleg, otthonos és megnyugtató legyen. Hordozhassuk magunkkal, de ne legyen az a hagyományos zseblámpa, amik kiégetik az ember szemét.

A gyerekek erre általában felkelnek, tehát ha nem szeretnénk a fél éjszakát ott tölteni, míg visszaalszik a csöppség, akkor a Marvel Vasember LED zseblámpa környékén érdemes keresgélni. Ha pedig az is szempont, hogy bárhová felszerelhessük őket, akkor a falilámpák a nekünk való darabok. Mivel elemmel működnek, így nem igényelnek 220V-ot, tehát kellően mobilak, nincsenek konnektorhoz kötve.

Ha a munkánkból adódóan kora reggel indulunk munkába, és/vagy késő este érkezünk meg, mikor már alszik a család, akkor jó szolgálatot tehetnek a folyosón elhelyezett mozgásérzékelős lámpák, vagy esetleg egy jó helyre tett zseblámpa. Ha jól gondolkozunk, akkor mindenképp az ajtó és a kulcsok közelébe érdemes ezt elhelyezni és nem baj, ha a család minden tagja tudja, hogy hol találja egy esetleges áramszünet esetén. Célszerű, ha tartós és ütésálló darabot választunk erre a célra, hiszen praktikus, ha nem esik darabjaira, amennyiben véletlenül nekiütjük az ajtónak. A mozgásérzékelős lámpák előnye főleg áramszünet esetén mutatkozik meg, hiszen többségükben nem hálózatról működnek.

Ha kirándulni vagy sátorozni támad kedvünk, akkor megbízható társra lelhetünk a Fenix CL20 LED kempinglámpában, ami amellett, hogy hordozható elemlámpa, rendkívül sokáig, majd 3 napig (70 óra) bírja folyamatos használat mellett. Ez egy több üzemmóddal rendelkező fehér fényű LED lámpa. Sima lámpaként, valamint villogó fényként is alkalmazható, ami speciális, az S.O.S jelzés villogására is képes. Csepp és ütésálló, így, ha véletlenül leejtjük sátorozás közben, akkor is használható, illetőleg az sem árt neki, ha véletlenül beázik a sátor és vizes lesz a lámpa. Ami nagy előnye, hogy nem kell az elmozdulástól tartani, mivel mágneses, így számos felülethez jól illeszthető. Hóban, fagyban, forró nyárban, mindenhol tökéletesen működik, és még választhatunk is, hogy milyen energiaforrást használunk. 2 db AA elemmel működik, vagy pedig CR123 lítium akkumulátorral működtethető, olíva színben kapható.

– PR cikk –

