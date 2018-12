Hol a Nagyerdő kapuja?

A kiemelt turisztikai központok közé emelte a kormány Debrecent tavaly Hajdúszoboszlóval, Hortobággyal és a Tisza-tó környékével együtt. Ez a cím azt is jelenti, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökséggel együttműködve a térség több mint 35 milliárd forintot, ezen belül Debrecen 18,6 milliárd forintot fordíthat turisztikai fejlesztésekre.

– Ennek a fejlesztési programnak az első eleme lesz az épülő Nagyerdei Strand melletti sétány, mely a Varázserdő projekt részeként valósul meg – fogalmazott lapunknak nyilatkozva Széles Diána alpolgármester. Kifejtette: a strand Pallagi út felőli oldalán, a kabinsor helyén egy üzletsor is létesül vendéglátóhelyekkel, melyek nemcsak a strand felől, hanem a másik oldalról is nyitottak lesznek.

Széles Diána alpolgármester elárulta, hogy létrehoznák a Nagyerdő „kapuját”. – Egy turisztikai régióba való megérkezéskor nagyon fontos, hogy milyen első benyomások érik a látogatót. Ez nagyban meghatározza, befolyásolja az ott szerzett élményt. Mi, debreceniek tudjuk, merre kell fordulni a Békás-tóhoz, a víztoronyhoz, vagy az állatkerthez, de a turistáknak, akik még soha nem jártak Debrecenben, ez nem egyértelmű, nekik szükségük van „útbaigazításra”. Ennek helye akár a II. János Pál pápa tér (a Ködszínház előtti terület) is lehetne – magyarázta.

Fotó: Matey István

Vidámpark, nem csak kicsiknek

Ugyan nem a turisztikai, hanem uniós forrásból, de az önkormányzat szeretné átalakítani az Ötholdas Pagonyt is. Ha sikerrel pályázik a város, akkor megnövelik a játszótér területét, és négy évszakos, vagyis télen is használható parkká, játszóhellyé fejlesztik a létesítményt.

Elvarázsolna a sétány

– A tervezett „Varázserdő” sétány fényjátéka a strand Pallagi úti oldaláról indulva átmenne az állatkerthez, a vidámparkhoz, és érintené a pagonyt is. Az esetleg hangjátékkal is kiegészülő beruházás tervei most készülnek – ismertette Széles Diána.

Arról is beszélt, hogy a turisztikai forrásból jutna pénz az éppen 15 évvel ezelőtt, 2003-ban megnyílt Aquaticum Élményfürdő korszerűsítésére is. Az elképzelések szerint a komplexum új vízi élményelemekkel bővülne, valamint a mostanra már kissé elhasználódott infrastruktúrát is felújítanák.

Egyedülálló vidámpark

Ugyancsak jelentős beruházást terveznek a Nagyerdei Kultúrparkban. – Mivel 50 kilométerre van a Nyíregyházi Állatkert, ezért nekünk nem kell abban gondolkodni, hogy egy hatalmas vadasparkot építsünk. Sokkal inkább egy modern városi állatkertben gondolkodunk – hangsúlyozta az alpolgármester.

Széles Diána elmondta: Debrecenben működik most már az ország egyetlen vidámparkja, melyet hosszú távon olyanná alakítanának, amely nemcsak a kisebb gyerekeket, hanem a tinédzsereket és a felnőtteket is szórakoztatná. A vonatkozó támogatási szerződéseket hamarosan aláírják. Hónapok óta tart a Magyar Turisztikai Ügynökséggel az összes projekt egyeztetése. – A vidámparkra és az állatkertre annyi forrást kapunk, amiből az országban egyedülálló attrakciót tudunk létrehozni – emelte ki a városvezető.

Fotó: Matey István

A Simonffy befedése?

Az alpolgármester úgy számol, hogy a tervezés, a szükséges engedélyek beszerzése, majd a kivitelezők kiválasztásának folyamata jövőre kezdődhet. Az építkezések legkorábban 2021-ben indulhatnak el a debreceni Nagyerdőben.

A városvezetővel folytatott beszélgetésből az is kiderült, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökséggel folytatott egyeztetéseken a belváros fejlesztése szintén szóba került. Felmerült, hogy a Hal köz és a Simonffy utca vendéglátóhelyeinek jobb használhatósága, valamint a környéken élők érdekében le lehetne fedni a Simonffy utca első szakaszát – mondta Széles Diána.

Park a Dósa nádor téren

A Simonffy utcai tető még csak terv, a Dósa nádor tér átalakítása azonban hamarosan indul. A Zöld város programon belül sétálóövezet és park lesz a téren, a virágpiac pedig korszerű, a történelmi belváros hangulatához illő módon alakul át. Az autósok számára mélygarázs épül. Az átalakítás 2019-ben kezdődik – mondta végül Széles Diána alpolgármester.

– Orosz Csaba –

