Hóhelyzet: előbb a közutak, majd azután a kerékpárutak

A Magyar Közút kérdésünkre igen gyorsan válaszolt. Leírták, hogy társaságuk a főutakkal párhuzamos külterületi kerékpárutakat és az országos kerékpárúthálózathoz tartozó szakaszokat a múlt évben vette át az önkormányzatoktól. Ez országosan mintegy 1000 kilométernyi bicikliutat jelent. A kerékpárutak takarítását a jogszabályi előírásoknak megfelelően látjuk el. Ez azt jelenti, hogy a mellékutakon elvégzett hóeltakarítási munkákat követően kell a kerékpárutakon beavatkozunk. Ezt ütemezetten meg is tették és teszik, ugyanakkor az elmúlt héten többször is folyamatosan havazott Hajdú-Biharban, így az előírások szerint első körben a gyorsforgalmi utakon, főutakon, mellékutakon, majd ezen munkák befejezését követően a kezelésünkbe tartozó kerékpárutakon avatkozunk be.

