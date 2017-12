Hogyan töltik a karácsonyt?

Szabó Gyula, önkormányzati képviselő, iskolaigazgató

Nyolcan voltak testvérek, és náluk is a tradíciók a legfontosabbak. Igaz, Létavértesről Debrecenbe költözésük óta már nem jár házról házra kántálni karácsonykor, de az ünnep más hagyományát ma is tartják. Náluk ez mikuláskor kezdődik, s bár a két felnőtt gyerekük már nem velük él, a csomag még mindig várja őket a szülői háznál, és a közös vasárnapi ebédek szentsége is megmaradt. Szentestén gyertyafénynél és a csillagszóró sziporkázása mellett éneklik el a Mennyből az angyalt, majd ki-ki megkapja az ajándékait. Az ünnep előtt egy héttel megvásárolt fenyőfa mérete sem volt náluk

sosem hivalkodó, Szabó Gyula úgy tartja, egy másfél méter körüli fa az igazán emberléptékű. A „felöltöztetéséhez” csak természetes anyagú díszeket használnak, de a szaloncukor elmaradhatatlan róla.

Pajna Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke

Csendes, pihenős karácsonyt tervez Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke. – Szenteste mindig a szülőkkel karácsonyozunk, megajándékozzuk egymást, az ünnep első napján pedig nálunk szokott összejönni a család. Ilyenkor mi is igyek­szünk a hagyományoknak megfelelő menüt összeállítani; halászlé, töltött káposzta, bejgli kerül az asztalra. Idén egy kicsit későn kezdünk a karácsonyi előkészületekhez, mert a kedvesem a kereskedelemben dolgozik, és csak vasárnap délben végez. Így kicsit szoros a menetrend; 24-én délután lesz karácsonyfa-díszítés. Ilyenkor az ember a szeretteivel együtt van, és át kell gondolni, hogy nem csak karácsonykor van erre szükség; igaz, mi igyekszünk az év más részeit is így eltölteni, általában a vasárnapokat a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

A családé a főszerep karácsonykor Bács Zoltánéknál, a Debreceni Egyetem kancellárjáéknál is. – Hu­szon­negyedikén, a szentestén szűkebb család ünnepel együtt, és természetesen a gyermekeink vannak a központban. Nagy ajándékot általában nem adunk egymásnak, inkább az apróbb figyelmességeken van a hangsúly. Ám ha tudjuk, hogy valamelyikőnk nagyon vágyik valamire, azt nagyon szeretné megkapni, akkor azt karácsonyra időzítjük. Az ajándékokat először a gyermekek bontják ki, utána következünk csak mi, a feleségemmel. Hagyomány, hogy szenteste mindig halat eszünk, karácsony első napján pulyka, míg a második napján töltött káposzta kerül az asztalra. Az ünnep a tágabb család végiglátogatásával telik. Beszélgetünk, pihenünk, és itt is a gyerekek vannak a középpontban.

Ábrahám László, a National Instruments ügyvezetője

Egész életére meghatározó élményt jelentett, amikor a szülői házban négy testvérével és családjaikkal együtt több mint harmincan állták körül a fenyőfát. A szülei már nem élnek, és a szentestén sem gyűlnek már össze a testvérek, de a hagyományt folytatják, hiszen négy gyerekük és egy unokájuk is velük lesz a karácsonyi ünnepen. Idén is csengettyű jelzi majd a szenteste kezdetét, és a szerény ajándékok is ott sorakoznak majd a fa alatt. Ábrahám László szerint ugyanis nem azoknak az értéke a fontos, hiszen elkopnak, tönkremennek, elhagyják, vagy ellopják őket, a karácsonyeste élménye viszont örökre megmarad. A vacsora náluk is tradicionális ételekből áll majd, de ezúttal a halászlébe a tenger gyümölcseiből is tesznek, egy kis kulináris újítást csempészve a hagyományba.

HBN

