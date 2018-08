Hogyan gondoskodjunk lakásunkról?

Mindig igyekszünk a lehető legjobban beosztani a rendelkezésünkre álló szabadnapokat, de évről-évre rájövünk, hogy igazán csak egy legalább kéthetes szabadságon tudjuk kipihenni a fáradalmakat. Távollétünk alatt a háztartási gépeknek is jár a pihenés, ezért az LG most összegyűjtött néhány hasznos tippet, amit energiahatékonysági és biztonsági szempontból is érdemes megfontolni, ha hosszabb időre hagynánk üresen otthonunkat.

Reszkessetek, betörők!

Az üresen hagyott lakás tökéletes célpont lehet a tolvajok számára, de riasztó híján is számos apró trükköt bevethetünk otthonunk biztonsága érdekében. Van, aki a bekapcsolva hagyott rádióra vagy tévére esküszik, de jó megoldás lehet egy időkapcsolós dugalj is a nappali állólámpájához, ami minden este ugyanabban az időpontban aktiválódik. Ha van valamilyen kamerával felszerelt, internetre csatlakoztatott otthoni eszközünk, akár a nyaralás közben is körbenézhetünk a lakásban.

Mosó- és mosogatógép

A készülék szokatlan mozgást érzékel, ezért egyből képeket küld a tulajdonosának a lakás belsejéről, aki így gyorsan értesítheti a rendőrséget. A betörő valószínűleg már a porszívó fényjelzéseit látva elmenekül. Győződjünk meg róla, hogy a nagy rohanásban sem hagytunk vizes ruhát a mosógépben, hiszen kellemetlen meglepetésben lesz részünk, amikor hazaérünk – kivéve, ha okos funkciókkal ellátott mosó-szárítógépünk van, hiszen ezen akár távolról is lefuttathatjuk a mosási és szárítási programokat. A kikapcsolt hűtőhöz hasonlóan az üres mosógépet is lehetőleg nyitott ajtóval hagyjuk ott.

