…hogy otthon érezzék magukat a fürediek

Mégpedig egy példátlanul sikeres, európai uniós támogatások megszerzését lehetővé tevő pályázati tevékenység eredményeként. A beadott támogatási igényeket jórészét már elbírálták, ebből 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás érkezik a közel 12 ezer lakosú járási központba, de két további pályázatból jó eséllyel szerezhet még meg további 900 millió forintot Tiszafüred. A beruházások otthonosabbá, modernebbé, biztonságosabbá, élhetőbbé teszik a várost mind az ott élők, mind az évről évre egyre nagyobb számban érkező turisták számára. Az sem elhanyagolható szempont, hogy tovább erősödik a település járási székhely, illetve a Tisza-tavi Turisztikai Régióban betöltött központi szerepe.

A beruházások megkezdése előtti teendők jó ütemben haladnak: a város megkötötte a támogatási szerződéseket, az induláshoz szükséges előlegeket lehívta az önkormányzat, hamarosan a bekerülési költségek teljes összege is megérkezik, a megvalósítási terveken dolgoznak, heteken belül indulhatnak a közbeszerzések. Ősszel földbe kerülhetnek az alapkövek, az érdemi munka azonban csak tavasszal kezdődhet. A befejezési határidők 2018. év vége, ami egy összességében 1,7 milliárdos beruházás esetében nem biztos, hogy tartható lesz, ezért elképzelhető, hogy határidő módosítást kér az önkormányzat.

Az új városközpont

De mi mindenről is van szó? „Fejlesztési kalauznak” Ujvári Imrét (Fidesz-KDNP), Tiszafüred polgármesterét kerestük meg.

– Az egyik legfontosabb, és igen régóta várt beruházásunk az új egészségügyi rendelő megépítése lesz. Erre 250 millió forintot nyertünk. Az épületet a városközpontban húzzuk fel, odaköltöznek a háziorvosi- és a fogorvosi rendelők, valamint a védőnői szolgálat. A járóbeteg szakellátások maradnak a régi orvosi egységünkben – kezdi a városvezető.

© Fotó: Kovács Péter

– A következő három fejlesztési területünk egymással szorosan összefügg, és a városközpont szebbé, otthonosabbá, használhatóbbá és közlekedési szempontból biztonságosabbá tételét szolgálja. 331 millió forint felhasználásával olyan központi részt építünk ki, emelynek közlekedése teljesen eltér a jelenlegitől, és új parkolókat alakítunk ki. Lényegében megszűnik a teher- és személygépkocsi, valamint a kerékpárosok egy úton történő közlekedése úgy, hogy a teherforgalmat kivisszük a belvárosból, egyirányúsítunk több utcát, és ezzel a most még tervezett új főterünket körbe lehet majd járni. Egy közel 700 méter hosszúságú kerékpárút megépítésével a belvárost bekapcsoljuk a már meglévő bicikliút hálózatunkba, valamint új parkolóhelyeket alakítunk ki. Az úgynevezett Zöld Város projektben – erre 430 millió forintot fordíthatunk – egy új központi teret alakítunk ki. Zöldfelületek, térkövek, szökőkút szerepel ebben a látványberuházásban, ami nem hagyja érintetlenül a jelenlegi piaccsarnokot sem. Ezt elbontjuk, és 186 millió forintból újat építünk. Mégpedig olyat, ami télen fűthető, nyáron hűthető lesz, és a régi, büfészerű eladó-vásárló kapcsolat helyett üzletekben történik majd a vásárlók kiszolgálása. Ezzel együtt a csarnok melletti területen is lesznek árusítóhelyek; egységesek, ízlésesek és célszerűek.

Költségkímélőbb épületek

A városvezető tájékoztatása szerint Tiszafüred két óvodáját és egy bölcsődéjét sem hagyja érintetlenül a fejlesztési hullám. 226 millió forintból a jelenlegi közel 30 fős bölcsődei férőhelyet a duplájára növelik, továbbá az óvodába új aula és tornaszoba épül. Mindkét intézményt felszerelik új udvari és csoportszobai játékokkal, felújítják a vizesblokkokat, a szülőknek pedig új szociális helyiségek épülnek.

Az önkormányzat, a járási hivatal és a helyi vállalkozók együttműködésével foglalkoztatási paktumot hoznak létre. A 238 millió forintos projekt célja, hogy a gazdasági igényeknek megfelelően képzéseket indítsanak, és ezzel segítsék a munkavállalók kijutását az elsődleges munkaerőpiacra. Mindezzel továbbcsökkentsék a város egyébként sem magas, az országos átlag körül mozgó – ez mintegy négy százalék – munkanélküliségi rátáját.

© Fotó: Kovács Péter

A közintézmények korszerűsítéséről, energiahatékonyabb és ezzel olcsóbb működtetéséről természetesen Tiszafüred sem mondhat le. Egy másik sikeres pályázattal 215 millió forintot nyertek a városháza, a művelődési központ és a régi orvosi rendelő épületei nyílászáróinak cseréjére, homlokzatszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére.

Megújúló és épülő

Egy négy település részvételével alakult konzorciumban Tiszafüred is pályázott és nyert templomai felújítására. A város 75 millió forinttal részesedhet az összegből, ami nemcsak arra lesz elég, hogy a református és a római katolikus templomot megújítsák, hanem végre felépülhet Tiszafüred egyik külterületi lakott részének, Kócsújfalunak a római katolikus kápolnája is. Az 1950-es évek elején a hortobágyi faluba kényszerkitelepítetteknek is emléket állító szenthely alapjai már régen megvannak. Most végre elkészülhet az épület is.

Kultúra és idegenforgalom

A kulturális területek fejlesztésére nagy összeg, mintegy félmilliárd forint elnyerését célozta meg a tiszafüredi önkormányzat. A pályázat előzménye egy széleskörű közvélemény kutatás volt, amelyben a lakosságot és a civil szervezeteket kérdezték meg arról, hogy milyen irányban szeretnék, ha változna a város kulturális élete. Ennek alapján készült el a helyi fejlesztési stratégia, amelynek gerincét a művelődési ház felújítása és bővítése adja. Ennek keretében egy új szinttel bővül az épület, továbbá a nagyterem jelenlegi 200 fős befogadó képességét egyharmadával növelik. További fejlesztést jelent a Tisza-tó kulturális központjaként a helyi foglalkoztatási stratégia kidolgozása, valamint a helyi kulturális terek infrastruktúrájának javítása.

A turisztika sem maradt ki a jövőkép kidolgázásából. Jó esélye van a városnak egy 400 millió forintos támogatás elnyerésére, amelynek felhasználásával megújítják a szabadstrandot, valamint erősítik a város turisztikai vonzerejét.

– HBN–KZS –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA