Hogy került a Békás-tóhoz ez a ritka madár?

Az arra járók azt is megfigyelhették, hogy az emberek jelenlétét megszokta, és a parton is szívesen bóklászgat. Ez a szárnyas termetesebb, mint az ott költő tőkés récék, de amiatt is kitűnik közülük, hogy jellegzetes barnás „pápaszeme” van. A lába és a csőre rózsaszínű.

Mivel a különös madár elég régóta feltűnik a Békás-tónál, megkérdeztük a Nagyerdei Kultúrpark igazgatójától: hiányzik-e esetleg egy nílusi lúd az állatkertből? Nagy Gergely Sándortól azt a meglepő választ kaptuk, hogy tőlük szokott kirepdesni a jószág.

Ennek azonban nem elsősorban az élelemszerzés az oka, hiszen az állatkertben megkapja a szükséges takarmányát. A kijárogatásnak inkább az a magyarázata, hogy a Békás-tó vízfelülete nagyobb, mint az állatkertben lévőé. Arra a megfigyelésünkre, hogy a nílusi lúd a Békás-tónál valósággal „megugatott” egy beguruló karbantartó autót, a szakember ezt megerősítve elmondta: a nílusi lúd területvédő madár. Most egyébként egy van belőle az állatkertben, de korábban több is volt.

Fotó: Vass Attila

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület leírása ugyanakkor arra is kitér, hogy a nílusi lúd az agresszív természete miatt negatívan hathat a többi vízimadár állományára, és mivel nem őshonos, nem kívánatos faj a hazai faunában. A cikk szerint nem valószínű, hogy a nagy ritkán hazánkban is megfigyelhető egyedek természetes állományból származnak.

Elterjedt díszmadár, jól szaporodik fogságban, és szökött példányok sokszor városi környezetben is rendszeresen előfordulnak hazánkban. Az eredeti elterjedési területe egyébként Afrika jelentős részére kiterjedt, Dél-Angliában pedig kisebb önfenntartó állománya alakult ki.

A debreceni Békás-tóval kapcsolatban az is kuriózum, hogy tavaly sokáig vendégeskedett ott egy nagy kócsag. Ez a szárnyas pedig nemcsak szép, hanem a magyar természetvédelemnek is a címermadara!

VA

