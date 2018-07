Hódítsuk meg együtt Erdőbényét!

Barátságos falucskával, háborítatlan környezettel és kedves emberekkel találkozhatunk, ha Erdőbényére utazunk. A települést Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a híres borvidéktől, Tokajtól néhány kilométerre csodálhatjuk meg. A szőlőkkel körülvett völgyben nyugvó helység kitűnő választás lehet mindazoknak, akik a természet lágy ölelésében szeretnének pihenni. A falu a tokaj-hegyaljai bortermesztés egyik fő helyszíne, így a borszeretők biztosan nem maradnak szomjasak, hiszen számos pincébe látogathatnak el a kirándulók, ahol megízlelhetik a legfinomabb helyi folyékony kincseket. Természetesen a barátaimmal nekünk sem az volt a célunk, hogy a többnapos kiránduláson a házban hűsöljünk, miközben számtalan érintetlennek tűnt helyet meghódíthatunk, ha van hozzá bátorságunk. Van néhány nagyon barátságos szállás/szálloda a vidéken, ahol mi is szívesen hajtottuk volna nyugovóra a fejünket, de mivel egyik barátnőm Erdőbényén nőtt fel, így a családja szívesen fogadott minket. Ma már körülbelül 800 ember él a mesebeli faluban, a népességcsökkenés ellenére az ott élők elégedettek és mindig lelkesen várják a kirándulókat.

Szemkápráztató természet

Az a néhány nap, amit a falucskában töltöttem felejthetetlen volt, szinte arcon csapott minket minden reggel a tiszta levegő, aminek köszönhetően klimatikus gyógyhelyként is emlegethetjük a települést. Soha nem unatkoztunk, a dimbes-dombos vidéken. Reggelente éppen csak beszivárgott a fény az ablakon, amikor elhúztam a sötétítőt és a hegyek mögött megcsodálhattam a gyönyörű napfelkeltét. Erdőbénye egyszerre növényzetben és programokban gazdag, kitűnő kirándulóhelyeket rejt magába, autóval, kerékpárral, akár gyalog is több hely megközelíthető. Az Aranyosi-völgy a túrázni vágyóknak és a kerékpárosoknak talán a legkedveltebb helyük lehet, szemkápráztató természet, ahol kortyolhatunk a forrásvízből, de ha megéheznénk, akkor nyugodtan süthetünk szalonnát a kiépített főzőhelyiségeknél. Mi nem a vadászat miatt térképeztük fel a települést, de a vadászok számára pompás kikapcsolódás lehet a Zempléni-hegység erdői, amely vadban és kalandokban egyaránt gazdag lehet. A közelben szinte egymást érik a szebbnél szebb helyek, Sárospatakon, Füzéren, Boldogkőváralján is barangolhatunk, ahol várakat hódíthatunk és betekinthetünk az egykori királyok és királynék életébe.

Mámorító kilátás

Aki a vidék felé indul el, annak bizonyára nem ismeretlen a tokaji aszú. Aki Erdőbényébe utazik annak erősen ajánlott megkóstolnia a Tokaj-hegyaljai borvidéken előállított borkülönlegességet. A finomság alapja az aszúsodott szőlőszemek késői szüretelése, valamint a különleges borkészítési eljárás. Természetesen mi sem hagyhattuk ki a folyékony elixírt, igaz nem egy borvacsora mellett próbáltunk ki a nemes ízzel ellátott italt. A Mulató-hegy tetején koccintottunk a barátnőimmel, ahonnan egyébként már maga a kilátás is mámorító. A hegyen található egy andezitbánya, ami Bodrogkeresztúrról Erdőbényére vezető út mellett helyezkedik el. A kis falucska is őriz legendákat, amelyek egyikének főszereplője a szépséges Magita, akinek hőstettének és halálának történetét a Magita-tó őrzi. Egy hét sem lenne elég, hogy felfedezzük a település kincseit, ezért biztosan visszatérünk még a településre, hogy újra megcsodálhassuk a kicsiny falut.

– Nagy Emese –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA