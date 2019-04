Hódít a nippon zengo!

A cívisvárost is elérte az új sportág szele, a hazánkban hatvan helyen oktatott nippon zengoé. A műfaj feltalálója a szentesi Shinan Brezovai Sándor 7. danos mester, aki eképpen beszélt egy interjúban a sportágról: „Egy 2007 óta létező programról van szó, ami annak idején hölgyeknek lett kitalálva, de mára már vannak férfiak is természetesen, akik követik. A lényege az egészséges életmód, a fogyás, és az önvédelem, amely jól kiegészíti az aerobikot. A nippon zengo annyit jelent, hogy építsd újra önmagad. Mostanra sok klubunk van, szakképzett edzőkkel és sok ezer fős a tagsággal.”

Meghonosodott itt is

A nipoon zengo egy választható tömegsport program, nem harcművészet, itt zenére mozognak a tagok, és az a cél, hogy minél jobban megizzadjanak, és súlyfeleslegtől szabaduljanak meg. A foglalkozások alatt a frenetikus zene megemeli a fájdalomküszöböt és kizárja a monotóniát. A mozogni vágyók egyetlen edzés alatt több ezer ütést és rúgást hajtanak végre. Nehéz mozgásforma, három hónap alatt olykor 15-20 kilót is szoktak fogyni a sportolók.

Debrecenben az DTKK SE ismert karateedzője, Badacsonyi Attila vezette be a köztudatba a nippon zengót. – Ehhez kevés volt, hogy megvan a karate sportoktatói végzettségem és több mint harminc éve karatézom, komoly vizsgát kellett letennem az új sportágból, és le kellett védetnem a licencet – fogalmazott Badacsonyi. – A vizsga előtt edzőtáborba vonultunk, s az első nippon zengo edzés végefelé azt éreztem, hogy már csak a szívem visz előre. Rendkívül intenzív, tempós mozgásformáról beszélünk. Nagyon népszerű műfajról van szó, aki nálam elkezdte, az mind jár továbbra is, senki sem hagyta abba, s van, aki már öt kilót leadott a mozgás segítségével. A mozgásforma repertoárja kellően széles, tehát két ugyanolyan foglalkozást sosem tartok. Emellett folyamatosan igyekszem fejleszteni új lépéssorozatokkal az edzéseket. A tréningjeink bő egy óráig tartanak, bemelegítéssel, erőnléti mozgással és a végén nyújtással – mutatta be a sportágat Badacsonyi Attila.

