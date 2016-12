Hobo jön A Gulag virágaival

– Versek, novellák, történetek, dalok, szomorúak és vidámak még a világ legborzalmasabb helyein is születnek. Ilyen hely volt Gulag, amely az ártatlan milliókat, köztük sok százezer magyart is elnyelő és megsemmisítő szovjet munkatáborok gyűjtőneve. A táborokban született művészeti alkotásokat nevezi Hobo a „Gulag virágainak”. Az alkotó régóta érzi úgy, hogy kötelessége foglalkozni a témával. El is ment Permbe, ahol gyűjtik az ezzel összefüggő tárgyi emléket, és megfordult a moszkvai Memorial Bizottság irodájában is. Az itt tapasztaltak, tanulmányozott dokumentumok valamint a Gulag magyar krónikásainak visszaemlékezéseit, verseit felhasználva írta meg színdarabját, amelyet Vidnyánszky Attila állított színre. A mű szándéka, hogy a nézők elé tárja azt a fantasztikus emberi és művészi teljesítményt, amit az odahurcolt emberek tettek és hoztak létre – ajánlja a január 6-ai darabot a színház.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA