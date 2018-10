Hivatásuk: bíró

Szokatlan és egyben hiánypótló tréning indult idén második alkalommal a Debreceni Egyetemen a Debreceni Törvényszék I.K.O.N. (Igazságügyi Kiválóságok Oktatási és Nevelési) csoportjának irányításával. Az országosan egyedülálló kezdeményezés lehetővé teszi a joghallgatók számára, hogy akik érdeklődnek a bírói hivatás iránt, betekinthetnek a bírói munkába, valamint felkészülhetnek a fogalmazói versenyvizsga szituációs gyakorlataira is.

– A tréning eltér a hagyományos oktatástól, sokszor szabadabban és más irányból közelíti meg a jogot. A diákok az interaktív foglalkozáson bátran kérdezhetnek, és megtapasztalhatják mennyire hasznosak a jó kérdések, hiszen azokból, és az arra adott gyakorlati válaszokból nagyon sokat tanulhatnak – tájékoztatott Baji Dóra Antónia, a Debreceni Járásbíróság bírája, a tréning szakmai felelőse.

Az egyetem Állam- és Jogtudományi Kara évek óta szoros kapcsolatot ápol a Debreceni Törvényszékkel, amely nemcsak gyakorlati helyként szolgál a joghallgatók számára, hanem több kutatási program és szakmai rendezvény lebonyolításában is rendszeresen partner.

– Ez a tréning egy újfajta megközelítésben mutatja be a bírói pályát a hallgatóink számára. Nem pusztán egy lexikális tudást felhasználó ismeretátadás, hanem egy lazább, kötetlenebb képzés, amely felkészíti a hallgatókat a bírói munkára, hisz a tárgyalóteremben elengedhetetlen a jó kommunikáció és a megfelelő hozzáállás. A kedvező vissszajelzések miatt szeretnénk más jogászi hivatásrendek, így az ügyész, a közjegyző és a jogtanácsosi hivatás megismertetésre is hasonló tréningeket indítani a jövőben – számolt be a tervekről Szikora Veronika dékán.

A hallgatók hetente vesznek részt a kiscsoportos foglalkozásokon, akiket Baji Dórán kívül Kocsán Annamária, a Debreceni Törvényszék bírája, a fogalmazói versenyvizsga bizottsági tagja, valamint a Boda Zoltán bírósági titkár, a Bírósági Központi Coach és Tréner Hálózat tagja segít. A tréning végén minden diák tanúsítványt kap.

– Debreceni Egyetem –

