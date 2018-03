Hivatalosan bejelentette visszavonulását Heidum Bernadett

A 29 esztendős, egyéniben négyszeres Eb-második és háromszoros Eb-harmadik versenyző szerdán Facebook-oldalán jelentette be már korábban sejthető döntését, hogy a márciusi montreali vb volt pályafutása utolsó versenye.

“Több mint 20 évet adtam az életemből ennek a sportágnak, de vagy 100 életre elegendő élményt kaptam cserébe! 15 Eb-érmet szereztem, összetett egyéni érmet is, számos világkupa-döntőt koriztam, vb-egyéni elődöntőket, sőt a váltóval érmet is szereztünk és akkor még az olimpiáról nem is ejtettünk szót! Háromszoros olimpikon vagyok, 4., 5., 6. a váltóval és 9., 10. egyéniben!” – összegezte pályafutását Heidum, aki idén a phjongcshangi téli olimpián negyedik lett váltóval, s Montrealban hatodik hellyel búcsúzott a profi sporttól.

– MTI –

