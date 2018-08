Hivatalában az új polgármester

„Nem kell rettegnie senkinek, nem lesznek kirúgások, leépítések, a szakmai munkát szeretném végezni” – fogalmazott Balmazújváros frissen megválasztott polgármestere a Napló kérdésére.

Hegedűs Péter nem ismeretlen a helyiek körében, egyrészt tősgyökeres balmazújvárosi, másrészt két évig önkormányzati képviselő volt, illetve vendéglátósként dolgozott. Az, hogy a korábbi önkormányzati munka könnyebbséget jelent-e számára – hiszen a jelenlegi testülettel dolgozott –, úgy mondta, mióta visszaadta a mandátumát a jelölő szervezete listáján következő kollégájának, azóta eltelt két év. Mindenképpen azon fog dolgozni, hogy közös álláspontokat alakítson ki.

– A végtelenségig el fogok menni azzal kapcsolatban, hogy egyeztessünk, majd olyan közös álláspontot dolgozzunk ki, ami a városnak a legjobb. Nyilván megjelennek a lakossági mellett egyéni és pártérdekek is, de addig lesznek napirenden a felmerült kérdések, amíg konszenzus nem jön létre. Ha pedig a végletekig kiélezve sem tudunk megállapodni, akkor elengedjük a vita tárgyát, nem fogunk kilátástalan csatákat vívni a nyilvánosság előtt. Mert bizony ez mind a nyilvánosság előtt fog zajlani, ugyanis nyílt testületi ülések lesznek, sőt a legnagyobb videomegosztó csatornán is lehet követni a munkánkat. Úgy vélem, mindenkinek vállalnia kell azt a közösséget, amely megválasztotta, s képviselnie kell a közösség érdekeit. Nyilvánvaló, hogy minden képviselő maximálisan erre fog törekedni. Négyszemközti egyeztetéseket biztos, hogy nem teszek, ugyanis a városról beszélünk, nem két ember elgondolásáról. Ezeket az egyeztetéseket pedig a szükséges szakmai fórumok elé fogjuk vinni. Sok szűrőn át kell mennie egy-egy felvetésnek, így többször kell azokkal találkozni a képviselőknek is. S aki az előkészítő fázisban nem mondott nemet, annak erkölcsi-etikai kérdés lesz megítéltetni, hogy a végső szavazáson miért mondott nemet – összegezte.

Az arányokat javítani

A polgármester a kampány során is hangsúlyozta, minden esetben a törvényesség betartására törekszik. Szerinte kettős a feladat: a törvényi előírásoknak megfelelve vezetni a várost, valamint a lakosságot képviselni. – Szeretnék egy kicsit az arányokon javítani, magasabb szintre emelném a törvényességet, de a lakosság felé a nyitottságot is – emelte ki.

– Figyelem egy ideje a hódmezővásárhelyi polgármester, Márki-Zay Péter munkásságát, és úgy látom, hogy ő mint jobboldali kötődésű, hívő nagycsaládos ember példát mutat egy megyei jogú város vezetésében. Számomra azt üzeni, lehet bármilyen pártpolitikai kötődése egy városvezetőnek, az, hogy hogyan végzi a munkáját a törvényesség és a nyilvánosság vonalán, példaértékű lehet. Szeretném ezt bevezetni én is, mert hiszem, hogy egy polgármesternek önvédelem a nyilvánosság. Tudjon úgy felelősen vezetni, hogy közben nem azt kell figyelgetnie, honnan fogják támadni. Nyílt színtéren fogok dolgozni, talán hibázni is, de a hibát is ott fogom javítani – hangsúlyozta. Első intézkedéseiről érdeklődve megtudtuk, hogy jelenleg is egyeztetnek, hiszen a csütörtökön kezdődő Kastélykerti Esték programsorozat lesz az első olyan rendezvény, ahol munkája akad az új polgármesternek: a város kitüntetettjeinek díját­adása. Megtisztelve érzi magát – mondta.

Új kenyér, új vezető

– Augusztus 20-a után kezdődik el a tényleges munka, át fogunk vizsgálni sok mindent az önkormányzatnál, de nem a hibakeresés, hanem a jobbítás szándékával. Vannak elképzeléseink, de elsőként átnézzük az önkormányzat gazdálkodási adatait, hogy minél alaposabban elkészíthessük a jövő évi költségvetést – tudtuk meg Hegedűs Pétertől.

Névjegy

Hegedűs Péter tősgyökeres balmazújvárosi, öt gyermek édesapja. Két egyetemista gyermeke az első házasságából született, a mostani feleségétől két középiskolás és egy óvodás gyermeke van. 1998-ig katonatiszt volt, onnantól vendéglátósként dolgozott. Közben önkormányzati képviselőnek is megválasztották.

