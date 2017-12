Hittel átitatott kórtermek

Közelegnek az ünnepek, amiket sajnos sokan kénytelenek kórházban tölteni. Az egészségügyi intézmény falai között egyébként is nehéz a lét, hiszen a betegek okkal kerülnek be oda, karácsony idején azonban még inkább felerősödik a lélek próbája is.

Fogni a kezüket

Laczkó Zsolt, a DE Kenézy Gyula Egyetemi Kórház lelkésze is kiemelt figyelmet szán a karácsonyra, amikor minden beteget végiglátogat. – Igaz fáradságos, eltart egy egész hétig, de megéri, mert 150-200 beteget is meggyóntatok és áldoztatok, nem is beszélve a találkozásokról, jó beszélgetésekről. Ez segíti az ünnepekre való ráhangolódást, a lelki megújulást. Ha már bent kell tölteni a kórházban az ünnepet, aki igényli, részese lehet a betegágyon fekve egy kis örömnek. Aki lelkileg gyógyul, hiszem, hogy testileg is fog – vallja a kórházlelkész.

Elmondta, advent elején – a Katolikus Beteglátogató Szolgálattal karöltve – meghirdették a városban, a debreceni római és görögkatolikus templomokban egy gyűjtést „Gyógyító üzenet” címmel: a kihelyezett dobozokba bárki elhelyezhet egy-egy szentképet, szép idézetet, gyönyörű verset, kézzel készített kis meglepetést, melyet karácsony előtt juttatnak el a bent fekvő betegeknek.

Gyógyítani testet, lelket

Ebben az időszakban a kórházi kápolna is ünnepi díszbe öltözik. – Gyermekkoromtól kezdve két hivatás lebegett a szemeim előtt: a pap és az orvos. Milyen is az isteni gondviselés, összehozta a kettőt: tizenöt éve a Kenézy-kórházban lehetek kórházlelkész, nemcsak betegek, de orvosok között. Emberekkel foglalkozni, lelket és testet gyógyítani a legszebb és a legnehezebb feladatok egyike, s ezt jól elvégezni:művészet – mondta Laczkó Zsolt, aki jó viszonyt ápol a betegekkel. Az osztályokon és a belső informatikai rendszeren, az intraneten, valamint a kórház honlapján is megtalálható a telefonszáma. Látogatja a kórtermeket, személyesen vagy telefonon gyakran jelez neki a nővér vagy az orvos, ha úgy látják, hogy valakire ráférne a lelki vigasz.

Fontos a törődés

A kórházlelkész elmondta, a betegekben mély nyomot hagy a bent töltött ünnep, az elmesélt történet, az ajándékba kapott szórólap vagy szentkép, az odafigyelő meghallgatás. Gyakran hívják lelkész kollégák, a betegek vagy a hozzátartozók, hogy egy ismerősük bekerült a Kenézybe, keresse meg őket. – Örömmel teszek eleget ezeknek a jelzéseknek. A megye katolikus templomaiban, a hirdetőtáblákon is ott van a Debreceni Katolikus Kórházlelkészség plakátja, így sokan ismerik az elérhetőségemet – említette. Hangsúlyozta, mindenkinek szüksége van a szeretetre, ugyanis a szeretet gyógyít, a hiánya pedig megbetegít: – A beteg ember kiszolgáltatott, esetleg tele van félelemmel, bizonytalansággal, távol van az otthonától, elszakítva a szeretteitől, így még inkább szüksége van elfogadásra, megértésre, gondoskodásra, testileg és lelkileg is. Ezzel az egész embert erősítjük. Ezt a szép munkát végezzük nap, mint nap mi is a kollégáimmal.

Miért?

– Sokan kérdezik tőlem a kórházi ágyon fekve: miért? Nem szeretem ezt a kérdést, mert egyrészt nem tudok rá válaszolni, másrészt nem is akarok. Nincs a zsebemben a bölcsek köve, én sem tudom a feleletet. Inkább azt a lehetőséget választom, hogy megkérdezem, meddig tetszik még bent maradni a kórházban? Engedje meg, hogy holnap is meglátogassam.Útitársa, segítője szeretnék lenni: keressük meg együtt az ő kérdésére, az ő válaszát. Ha ezt sikerül közösen megtalálni, az lesz az ő válasza a saját kérdésére, ami valóban erőforrása lehet.

HBN–Vass Kata

Mindenki lelkivilágára egyaránt figyelnek

A Debreceni Katolikus Kórházlelkészséget 2002 augusztusában alapította Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi római katolikus és dr. Keresztes Szilárd hajdúdorogi görögkatolikus megyéspüspök, mondta el érdeklődésünkre Laczkó Zsolt. A kórházlelkészség célja – bekapcsolódva az intézményben már működő Lelkészi Szolgálat munkájába – a megyei kórházban ápolt katolikus betegek jobb lelkipásztori ellátása, illetve ökumenikus jelleggel bármely beteg vagy hozzátartozója, valamint a kórházi dolgozók (orvosok, nővérek) ingyenes lelki gondozása.

A kórházban a különböző osztályokon több csoport van: bibliai, gyász-, szenvedélybeteg-, ima-, önismereti, mentálhigiénés, sprirituális és családterápiás, valamint filmklub is működik. Naponta istentiszteletek vannak, vallásos könyveket lehet kölcsönözni, és lehetőség van a lelki problémák megbeszélésére, egyéni vagy közös imára, szentségek kiszolgáltatására a betegágy mellett is. – Karácsony közeledtével megsokasodnak a tennivalóink, sok-sok programot ajánlunk a betegek számára. Ilyenkor talán a találkozásaink mennyisége, a beszélgetést kérők száma is megnövekszik. Mintha mindenki nyitottabb, érzékenyebb lenne ilyenkor. Juhász Gyula költő szavai jutnak eszembe: „Szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben…” Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben – mondta a kórházlelkész, majd kitért a hit kérdésére is. – Az egészséges hit elszakíthatatlan az emberi kapcsolatoktól, megjelenik benne a világról, az életről alkotott elképzelésünk, színt ad a dolgoknak, van benne teremtőerő és képzelőerő is. Így egyfajta egészlátást ad, megteremti az összefüggéseket a tapasztalataink között. A hit egy dinamikus emberi vonás, jó esetben fejlődik. Természetes alapja a kapcsolatok és a bizalom – mondta Laczkó Zsolt.

