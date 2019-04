Hit és erő tánca a színpadon

A vallásos ünnep ugyanis idén egybeesett egy történelmi esemény évfordulójával: a Függetlenségi Nyilatkozat 170 éve történt aláírásával, amelynek idején, 1849 tavaszán Debrecen „őrvárosként” székhelyet biztosított Magyarország kormányának. A kettő „egységét” ünneplő rendezvénysorozat méltó betetőzése volt az a Debrecen, a szabadság őrvárosa című táncjáték, amelyet este a Csokonai Színház nagyszínpadán láthatott a közönség.

A táncjáték előtt Gemza Péter, a teátrum igazgatója házigazdaként és rendezőként köszöntötte az egybegyűlteket. A produkció megálmodójaként és életre hívójaként kiemelte: 1849-ben nem is volt kérdés Kossuth Lajos számára sem, hogy a kormány Debrecenbe költözzön, hiszen – idézve az államférfi szavait – „hit és őserő van ebben a városban”, amely megakadályozza, hogy bármely polgára arra hajoljék, amerre a szél éppen fújja.

A város érdemei a színpadon

Ez a hit és őserő ezt követően a színpadon is maximálisan megmutatkozott. Nemcsak a Debreceni Hajdú Táncegyütteshez és a Debreceni Nép Együtteshez tartozó felnőtt táncosok hihetetlen átütő erővel bíró mozdulatainak köszönhetően, hanem a produkció többi alkotója „háttérmunkájának” következtében is. Ahogyan arra a színidirektor szintén utalt, a város „hitének és őserejének”, „őrváros” jellegének színpadi bemutatásához az a Mezei Szilárd biztosította a zenét, aki a 21. században egész Közép-Európában a kortárs dallamokat egyedülállóan képes az autentikus népzenével ötvözni. Ezt a képességét 2016-ban a Csokonai Színház közönsége már megtapasztalhatta, amikor a Mezei Kinga rendezte Jadviga párnája című elő­adásban a zeneszerző dallamai csendültek fel. A látványért pedig az a Mészáros Zsófia volt a felelős, aki a 2016-os Időfutár című ifjúsági darab jelmezterveivel lopta be magát a szívünkbe. Gemza Péter jó érzékkel a színpadon a táncot övező népdalok – hangsúlyozom, kortárs zenei aláfestéssel megszólaltatott népdalok – előadására azt a Nagy Kírát kérte fel, akinek a különleges hangi adottságairól a színház operaelőadásait látva lehetünk teljes mértékben meggyőződve.

Erős, összetartó motívumok

Ha ennyi sikeres, a hivatását, művészeti ágát zseniálisan képviselő művész „összeáll”, már nem is érhet váratlanul bennünket az általuk színre vitt produkció profizmusa. Nos, ez a közel egyórás tánc­előadás is erről tanúskodott, amelynek során különböző, rendkívül erős, egymást kiegészítő és vissza-visszatérő motívumokon keresztül győződhettünk meg arról, hogy milyen az, amikor valaki hűséges a városához. Ezt egyfelől a nők színpadi jelenléte és ereje tükrözte az előadásban. Nagy Kíra beköszönő éneke, amely arról (is) szólt, hogy bár a kedvese idegen országba távozott, ő oda nem követi, mert talál magának szeretőt a hazájában is, a női öntudatos magatartás mellett a városhoz, az országhoz való ragaszkodást is kifejezte. Amely nélkül – derül ki az előadásból –, azaz a nők megtartó ereje nélkül a férfiak nyilván nem lettek volna képesek az 1848–49-es események idején helyt állni.

A női gondoskodás kifejezésére az egyik legszebb jelenet az volt, amikor a Mészáros Zsófia tervezte férfiruházat egyik részét, a mellényt az adott férfi táncos párja, azaz az asszonya leveszi, magával viszi, ezzel a ruhadarab-levétellel is könnyítve a nagy tetteket a vállára vevő társán. A produkció tehát az egyik vezető motívumon, azaz a nők odaadásán, „háttérország” mivoltán keresztül vezet át – a férfiakat a tánclépéseikkel is odaadóan követő hűségükön keresztül is – a másik nagyon erős mondanivalóhoz: a férfiak kitartó, ezáltal város- és országmegtartó magatartásához, amelyet a két táncegyüttes férfi tagjainak néhol az asszonyok nélküli, illetve akár zenei aláfestés nélküli, óriási dinamikáról és tartásról tanúskodó tánclépései szimbolizálnak.

Különleges képi világ

A produkció a színpadra hol leereszkedő, hol ismét a magasba emelkedő tükrös felületeken keresztül is mesél a hűségről és a kitartásról. Ezek a téglalap alakú színpadi kellékek hol egy-egy táncos mozdulatait „vetítik vissza”, felnagyítva azokat a néző számára, hol a Szent Korona képének megjelenítésével az „őrváros” történelmi szerepére világítanak rá. Amely díszlet­elemek mögött az előadás egy pontján a férfiak „aláhullása” is megtörténik: egy gyönyörűen megkoreografált és szívszorító jelenet keretében – a táncosok földre fekvésével – a forradalomban és szabadságharcban odaveszettek emléke is felidéződik előttünk.

Azt, hogy az áldozatok ellenére Debrecen mégis megmaradt 1849-ben a szabadság őrvárosának, a Gemza Péter rendezte előadás keretes szerkezete is tükrözi számunkra. A hol szólóban, hol párban, hol zenei kísérettel, hol anélkül eltáncolt jelenetek után ugyanis újra Nagy Kíra érkezik a színpadra, hogy arról az „öreg városról” énekeljen, amelynek „porban fürödhet a lelke”, „szegett lehet a szárnya”, ám így is „nagy csodára emelkedhet”, s büszke lehet az, aki a fiának tudhatja magát.

– Gyürky Katalin –

Az alkotók

Előadják: a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és a Debreceni Népi Együttes felnőtt tánckara és Nagy Kíra, a Csokonai Színház művésze

Zenéjét szerezte: Mezei Szilárd

Jelmez- és díszlettervező: Mészáros Zsófia

Rendező: Gemza Péter

