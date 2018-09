Hisznek a város zajában, s benne magukban

Az Újhelyi Kinga szombaton 10 órakor az Ady téren felcsendülő hangjától az este negyed tízkor a Nagyszínpadot elöntő buborékos, konfettis finálédalig történtekkel megkezdődött a Csokonai Színház 2018/19-es évada. Az „európai” jelzővel illetett előttünk álló műsorrend ismét élménygazdag estéket ígér a közönségnek. Bemutatják Shakespeare Lear királyát, a Figaro házassága című Mozart-művet, a Bonnie & Clyde életéről szóló, valamint a Padlás című musicalt és Kovács Dominik–Kovács Viktor szerzeményét, a Mintapintyet. Az ötéves hagyománynak megfelelően, az előadásokból idén is ízelítőt kaphattak az érdeklődők az évadot nyitó gálán. Újdonságként idén a Szép estéket, Debrecen! című nagyszínpadi produkciót egy ingyenes szabadtéri családi nap előzte meg, melyen a színészek énekeltek, meséltek a gyermekeknek, sanzonokkal, előadásrészletekekl szórakoztatták a felnőtteket.

Új tagok a deszkákon

„Ég és föld között itt áll egy padlás” – az új évad egyik musicalének szövegével is jellemezhetném a Csokonai Színház Színpadát. Az évadnyitó gálán – ahogyan történik az gyakorta év közben is – földmély és égmagas hangulatokat egyaránt átélhetett a nyitott néző. Megható volt volt például, egy új színész, az egykori adys Kurely László ajándéka az est rendezőjének és házigazdájának. Janka Barnabás megkapta az első színpadi szerepléséről tanúskodó, névtáblát. A Pál utcai fiúkban együtt játszottak kisfiúkként. Libabőrös jelenet volt a Szabó Magdától tíz „élettanácsot” felolvasó színésznőké is, tudván, hogy egyikük-másikuk – s mi magunk is – hasonló „kis halálokban” edződnek a végsőre, mint az írónő egykor. Ráckevei Anna a felolvasás előtt elmondta, az írónő tiszteletére idén is megszervezik a MagdaFesztet október 5-e és 12-e között. Felemelő volt a férfiak Zorán-dala, (a címben is idézett) Apám hitte eléneklése is.

Fotó: Derencsényi István

Oldott, táncos, humoros percekből sem volt hiány: a három új társulati tag, Hajdu Imelda, Tolnai Hella és Wessely Zsófia Anna rapszámmal mutatkoztak be. Az est folyamán köszöntötték Varga Klárit, akinek személyével két éven belül másodjára volt debreceni a Kaszás Attila-díjra jelöltek között. Mint pénteken az országos évadnyitón kiderült, a három döntős közül Nagy Csongor Zsoltra szavaztak idén a legtöbben. Gemza Péter, az új igazgató számos az utóbbi hónapokban kapott díjat, eredményt sorolt, amely a színház hírnevét öregbíti, s ismertette az Európai évadot.

HaBe

