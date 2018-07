Híres emberek leszármazottai: mi lett belőlük, és hogy élnek most?

1. Charles Dickens ük-ükunokája, Harry Lloyd

Fotók: BrightSide

Harry Lloyd, akit a sorozatrajongók a Trónok Harcából is ismerhetnek, valójában a világhírű író, Charles Dickens ük-ükunokája. A brit színész már számos filmben és tévéshow-ban feltűnt. Játszott többek között a Great Expectations című sorozatban is, ami felmenője művén alapul.

2. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij ükunokája, Dimitrij Dosztojevszkij

Fotók: BrightSide / Wikimedia / Dmitry Dostoevsky / vk.com

Dimitrij külsőre és személyiségében is elképesztően hasonlít ükapjára. Egyszer azt nyilatkozta, mindig is szeretett emberekkel találkozni, és új dolgokat kipróbálni. Emiatt 28 különböző állásba kóstolt bele: dolgozott villamosvezetőként és idegenvezetőként is. Ma nyugdíjasként éli mindennapjait.

3. Pablo Picasso unokája, Diana Widmaier Picasso

Fotók: BrightSide / Wikipedia

Dianának jogi diplomája van, de a génjei nem engedték, hogy megmaradjon szakmájában. Miután ledoktorált a Sorbonne-on, szépművészeti kutató lett belőle. Kiállításokat szervez, de árveréseken és gyűjtők kérésére is rendelkezésre áll, mint szaktanácsadó. Diana könyvet is írt nagyapjáról, ezt 2005-ben adták ki.

4. Che Guevara lánya, Aleida Guevara March

Fotók: Wikipedia / BrightSide

Aleida Ernesto legfiatalabb lánya. Gyermekorvosként dolgozik, hivatásának köszönhetően megfordult már Angolában, Ecuadorban és Nicaraguában is. Szakterülete az allergia és a hozzá köthető problémák. Emellett aktív társadalmi és politikai életet is él: fogyatékkal élő és menekült gyermekek számára épített központokban segít.

5. Grace Kelly unokája, Charlotte Casiraghi

Fotók: Wikipedia / BrightSide

Charlotte Casiraghi üzletasszony, újságíró, filantróp, sportoló, boldog anyuka és a nyolcadik a monacói trón öröklési sorrendjében. Ezeken túlmenően aktív környezetvédő, és a fiatal tehetségeket is támogatja különféle gyakornoki- és ösztöndíjprogramokkal. Charlotte nagyon hasonlít híres nagymamájára, így nem meglepő, hogy sokszor a világ egyik legszebb nőjeként emlegetik.

6. Elvis Presley unokája, Riley Keough

Fotók: BrightSide / Wikipedia / Instagram

Elvis és Priscilla Presley unokája színésznő lett. A leghíresebb szerepe a Mad Max – A harag útja című 2015-ös filmben volt. Egy ideig modellként is dolgozott, az IMG ügynökséggel állt szerződésben.

7. Charlie Chaplin unokája, Oona Chaplin

Fotók: BrightSide / Instagram

Oona Chaplint is ismerhetjük a Trónok harcából: ő alakította Talisa Maegyrt. A családjában többen is filmezéssel foglalkoztak. A nagyapja, Charlie Chaplin a világ egyik leghíresebb komikusa, az anyja színésznő, apja pedig operatőr. Csakúgy, mint sok más színésző, Oona is a londoni Royal Academy of Dramatic Art nevű iskolában végzett. Nemsokára az Avatar folytatásában is újra látjuk majd.

8. Joszif Brodszkij lánya, Anna Sozzani

Fotók: Wikipedia / Instagram

A Nobel-díjas költő, Joszif Brodszkij lánya Olaszországban él. Hasonlít édesapjára, de csak egyszer járt szülőföldjén. Nem beszél oroszul sem. Fiatal anyuka, egy lánya született.

9. Ernest Hemingway dédunokája, Dree Hemingway

Fotók: BrightSide / Instagram

Az amerikai Nobel-díjas író, Ernest Hemingway dédunokája, Dree számos divatházzal dolgozott már együtt; ezek között van a Givenchy, a Calvin Klein, a Gucci vagy a Chanel is. A Playboyban ő volt az egyik hónap playmate-je 2016-ban. Egyébként ő volt az első olyan playmate, aki nem meztelenül szerepelt a népszerű magazinban.

10. Joszif Sztálin unokája, Chris Evans

Fotók: BrightSide / Twitter

Sztálin legfiatalabb lányunokájának neve eredetileg Olga Peters volt, csak megváltoztatta Chris Evansre. Imádja a mexikói konyhát, és a kutyáját. A kereskedelemben dolgozik, és nem hajlandó újságíróknak nyilatkozni. Öltözködése igencsak extravagáns, lánytestvére pedig Kamcsatkában dolgozik vulkánkutatóként.

Forrás: BrightSide

10 tény a mozikról, amit nem biztos, hogy tudtál Egy nagyköltségvetésű filmet általában érdemesebb moziban, nagyvásznon nézni, mint az otthoni kis képernyőn. Ez az egyik oka annak, hogy az emberek többsége szeret moziba járni. De vajon mit gondolnál akkor, ha rájönnél, hogy a mozi személyzete végig figyelt téged, amíg a teremben voltál? A filmszín... Tovább a cikkhez

9 sztár, akinek cseppet sem átlagosak a szülei A szüleid még akkor is nagy hatással vannak az életedre és a személyiségedre, ha egyébként nem állsz túl közel hozzájuk. A Brightside ezúttal arra volt kíváncsi, hogy a legnagyobb hírességek jellemét hogyan befolyásolta édesanyjuk és édesapjuk. Kilenc nem mindennapi családi tabló következik. 1. Uma... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA