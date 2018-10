Hihetetlen tények, amik új oldalukról mutatják meg a hírességeket

Emma Watson Franciaországban született. Angol származású szülei a Párizshoz közeli Maisons-Laffitte-ben laktak 1995-ös válásukig. Ötéves korában Watson visszaköltözött Angliába, hogy az anyjával éljen Oxfordshire-ben.

Emma Watson | Fotó: AFP / Bryan R. Smith

Bob Marley édesapja fehér volt. Norval Marley brit haditengerészeti kapitány volt. Hatvanéves korábban találkozott egy tizennyolc éves afrikai származású lánnyal, Cedella Malcolm-mal. A nő teherbe esett, a kis Bobby pedig 1945. február 6-án született meg Jamaicában.

Elvis Presley természetes hajszíne valójában szőke. Így született, aztán ahogy öregedett, haja szőkéről homokszínűre váltott. Csak idősebb korában kezdett fekete festéket használni.

Keanu Reeves élete tele van tragédiával. Hároméves korában az apja elhagyta a családot, a színész legjobb barátja pedig túladagolásban halt meg, amikor Keanu huszonhárom éves volt. Reeves barátnője, Jennifer Syme 1999-ben teherbe esett, de a baba halva született. Tizennyolc hónappal később Jennifer autóbalesetben életét vesztette.

Keanu Reeves | Fotó: AFP / Tobias Schwarz

Taylor Swift első állása egy farmon volt, ahol családja karácsonyfákat nevelt. Tinikorában Taylornak bogarakat kellett keresnie a levágott fákban, egész pontosan az imádkozósáska-gubókra vadászott.

Halle Berry nevét valójában egy áruház, mégpedig a clevelandi Halle’s Department Store után kapta.

Liam Payne retteg mások kanalaitól. Félelme a gyerekkorából származik: nem viselkedett túl jól az iskolában, így a tanárai gyakran büntették mosogatással. Azóta Liam nem eszik olyan kanállal, ami nem a sajátja.

Matthew McConaughey-nak kajafétise van. Gyakran a háta is belebizsereg, amikor nagyon finomat eszik, így sokszor inkább éhes marad, mintsem hogy eluralkodjon rajta ez az érzés.

Matthew McConaughey | Fotó: AFP / Valerie Macon

Natalie Portman pszichológiából diplomázott a Harvardon, emiatt pedig négyéves szünetet kellett tartania karrierjében. Két olyan tanulmány elkészítésében is részt vett ez idő alatt, amelyek tudományos folyóiratokban jelentek meg.

Steve Buscemi egykor New York-i tűzoltó volt: fiatalkorában négy évig szolgált a lánglovagoknál. A szeptember 11-i terrortámadás után önként jelentkezett egykori állomásán, és pár napig 12 órás műszakokban dolgozott a tűzoltókkal együtt.

Matthew Perry jobb kezén lévő középső ujjának hiányzik egy ujjperce. Perry hároméves korában veszítette el egy szerencsétlen óvodai balesetben: egyszerűen rácsapta az ajtót.

Scarlett Johanssonnak van egy fiatalabb fiú ikertestvére. Scarlettel ellentétben Hunter a politikában és különböző jótékonysági projektekben is otthonosan mozog. A két testvérnek amúgy közös filmje is van: az 1996-os Manny & Lo-ban szerepeltek együtt.

Scarlett Johansson | Fotó: AFP / Valerie Macon

Demi Moore-nak kiskorában szemtengely-ferdülése volt. Még szemfedőt is kellett hordania, hogy helyrejöjjön a problémás bal szeme. Bár többször is megműtötték, a időnként továbbra is megjelenik nála ez a gond. Napszemüveggel védekezik ellene.

Johhny Depp gyerekkorában gyakran álmodta, hogy bohócok figyelik, így azóta is halálosan retteg tőlük. Depp elmondása szerint az arcfestékük és a műmosolyuk akasztja ki őt a leginkább.

Jennifer Lopez a világtörténelem első embere, aki egy héten belül egy filmmel és egy lemezzel is a toplisták élére száguldott. A szóban forgó két mű a 2001-es Szeretném, ha szeretnél, valamint Jenny második albuma, a J.Lo.

Jennifer Lopez | Fotó: AFP / Valerie Macon

David Bowie bal pupillája tágabb, mint a jobb. Bowie tizenöt éves korában egy lány miatt összeverekedett egy iskolai barátjával. A srác körme megkarcolta Bowie szemgolyójának felszínét, megbénítva ezzel a szem izmait. Ezért a bal oldali pupillája élete végéig nagyobb maradt.

Nicolas Cage-nek egyszer volt egy bébipolipja, amiért 150 ezer dollárt (ami mai árfolyamon több mint 42 millió forint) fizetett, de a színész állítása szerint teljesen megérte a pénzt. Azt mondta, az állat mozgásának tanulmányozása segítette a mozis karrierjét.

Madonna a Dunkin’ Donuts-ban is dolgozott. Amikor otthagyta a főiskolát, New York-ba költözött, és szüksége volt némi pénzre, így a Times Square-en található fánkozóban vállalt munkát. Madonna amúgy egy napig sem bírta ki: kirúgták, mert lekvárt locsolt a vásárlókra.

