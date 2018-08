Hídomlás Olaszországban: több tucat halottja van a genovai balesetnek

A Sky TG24 olasz hírtelevízió azt jelentette, hogy a Morandi híd 200 méteres, ipari övezet fölött átívelő szakasza omlott le.

Az olasz rendőrség a Twitteren azt közölte, hogy hirtelen heves vihar támadt mielőtt az építmény összedőlt.

Az olasz közlekedési miniszter arra az álláspontra helyezkedett, hogy valószínűleg hatalmas tragédia történt. Egy szemtanú a Reuters hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy nyolc vagy kilenc járművet látott a hídon, amikor a baleset történt, amelyet apokaliptikusként írt le.

A suspension bridge (#PonteMorandi) has collapsed in #Genova, Italy. Authorities say many vehicles are involved in the accident. Anyway, I have to be clear this time too: I’m reading people talking about a “possible terrorist accident”. It’s a structural failure. pic.twitter.com/7fEP9kLLa1

— Mr. Revinsky (@MrKyruer) 2018. augusztus 14.