Hideglelősen

Persze, könnyen beszél, akinek van segítsége, számíthat a családtagokra, ám az valóban bajban van, aki egymaga kénytelen gondoskodni ilyen helyzetben is saját magáról. Szerencsére, ahogy a híradásokból megtudható, szinte senkit nem hagynak hogy úgy mondjam, „az út szélén”. (Valóban, sokakat a mentők szállítanak el onnan.) A napokban egy ismerősöm hívott fel, s szabályosan rám parancsolt, hogy azonnal írjak az Újkertben uralkodó áldatlan állapotokról. Mint mondta, tarthatatlan, hogy a közterületeken nem tudnak közlekedni, ezért hassak oda, hogy az illetékesek intézkedjenek, majd a lelkemre kötötte, jelezzem, melyik lapszámban jelenik meg a dörgedelmem, mert akkor azt a példányt megveszi. Majd mielőtt válaszolni tudtam volna, már le is csapta a telefont. Pedig szerettem volna elmondani neki, hogy nem árt, ha tudja, a sajtó munkatársai sem ülnek tétlenül e nehéz napokban, rendszeresen tudósítják az olvasókat arról, hogy „mit is intéztek”, sőt, az internet legnagyobb közösségi oldalán is rengeteg fotó és panasz jelenik meg arról, milyen balesetveszélyes a közlekedés szinte mindenütt – nem csak az ismerősöm lakótelepén. Egy másik illető azért keresett meg, hogy elmondja, legnagyobb közintézményünk széles lépcsőit a szeme láttára takarította egy idős hölgy, akit egy fiatal férfi munkatárs a lépcső tetejéről biztatott, hogy „na ugye, fog az menni!”. Az épületet egyébként a jeges út miatt alig lehet megközelíteni, na, de akinek sikerül, legalább akadálymentes lépcsőn juthat fel az ügyeit intézni – az is valami! Egy neves vendéglátóipari egység előtti járdasziget ugyancsak makulátlan tisztaságú, csak éppen az odáig vezető úton törhetik kezüket-lábukat a villamoshoz igyekvők, és még sorolhatnánk a – sajnos, ezek szerint nem mindenki számára – szembeötlő visszásságokat. Kíváncsi lennék arra is, hogy ha a több száz, elcsúszás miatt a Kenézy-kórházba került gyalogos panaszt tenne, vajon lenne kiket felelősségre vonni?

– Kenyeres Ilona –

