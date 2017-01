Hideg idő – Lázár: Magyarország megfelelő energiakészlettel rendelkezik

Lázár János közölte: a tél elején 13 százalékkal növelték a tárolandó gáz mennyiségét, és a kellő árammennyiség is rendelkezésre áll.

Közölte: jelenleg a napi gázfogyasztás 87 millió köbméter, de ennél jelentősen többre is van kapacitás. A tél kezdetekor 3,7 milliárd köbméter gáz volt a tárolóban – tette hozzá -, így az korlátozásmentesen biztosítható.

A miniszter közölte azt is: a kormány felajánlja a segítségét minden települési önkormányzatnak a hajléktalanok ellátásához és a bajba jutottak megsegítéséhez, a helyhatóságoknak ezt a Belügyminisztériumtól kell kérniük.

Lázár János szólt a hajléktalanokhoz is, kérve őket, minél hamarabb keressenek fel egy részükre kialakított szállót, és az önkormányzatok mellett a segítő civileknek is köszönetet mondott.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a jövőben a folyamatban lévő beruházások többletköltségeire vonatkozó önkormányzati és egyéb beruházói igényeket szigorúbban bírálja el a kormányzat.

Lázár János elmondta: a 15 százalékot meg nem haladó pluszkiadásokról a minisztérium dönthet, a 15 és 30 százalék közötti növekmények esetében azonban a gazdasági miniszter – igazságügyi szakértő bevonásával – vétójogot élvez. E feletti többletköltségek elfogadtatására egyáltalán nem lesz lehetőség.

Közölte azt is: jövő március végéig mind a 9000 milliárd forintos uniós fejlesztési forrást ki kívánják fizetni, a 2020-ig tartó uniós pénzek felhasználásáról pedig még idén március végéig kiírnák a pályázatokat és legkésőbb az év végéig döntenének azokról.

Mint azt elmondta, idén minimum 2200 milliárd forintnyi forrást fizetnének ki, de akár 2700 milliárd forintot is, ami érdemben járulhat hozzá a legalább 4 százalékos gazdasági növekedéshez.

Kérdésre elmondta: tavaly mintegy 1300 milliárd forintnyi beruházás esetében 230 milliárd forintos növekményigény érkezett a kormányhoz, ezt kívánják a jövőben követhetővé tenni igazságügyi szakértők bevonásával.

A miniszter azt is közölte, hogy a kormány ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a 4-es metró építése ügyében. Mint ismertette, az OLAF lezárta a beruházás vizsgálatát, amelyet 2012 decembere óta folytatott, alapjelentése pedig “nemzetközi baloldali bűncselekményről” számol be. A szocialista és szabad demokrata városvezetés és multinacionális vállalatok Demszky Gábor volt főpolgármester vezetésével közösen követhették el ezeket – tette hozzá, jelezve, csalás, korrupció, hivatali visszaélés és kartellgyanú is felmerül.

Magyarországot 76,6 milliárd forintos büntetés megfizetésére kötelezné az Európai Bizottság a szabálytalanságok miatt – mondta a tárcavezető, aki egyetértett Tarlós István főpolgármesterrel abban, hogy a bírságot át kell hárítani az ügyben részt vevőkre.

Lázár János elmondta azt is: a kormány a háttérintézmények további felülvizsgálatára valamint az állami cégek felülvizsgálatára hatalmazta fel a Miniszterelnökséget. Hozzátette: az állami cégek átalakítására, létszám-racionalizálására is sor kerülhet idén.

Elmondta azt is, hogy törvénymódosítást kezdeményeznek annak érdekében, hogy a csokot igénybe vevők könnyebben tudjanak lakóházat építeni. Az építési szabályok egyszerűsödnek a vezetékes ivóvízre, az üdülőövezetekre és a zártkertekre vonatkozóan.

A kormány meghallgatta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentését is az új állampapír-piaci stratégiáról. A cél továbbra is az, hogy az államadósság 2020-ban GDP-arányosan 65 százalékra csökkenjen, ugyanakkor jelenleg a gazdasági teljesítmény alapján olcsóbban finanszírozható az.

A magyar lakosság az államadósság 40 százalékát finanszírozza – ismertette Lázár János -, külföldi hitelezők pedig már csak szintén 40 százalékban járulnak hozzá ahhoz, vagyis csökkent az ország kiszolgáltatottsága.

A kabinet döntött arról is, hogy nincs már szükség a kisegítő pénzpiaci megoldásokra, így hozott döntést a letelepedési kötvény kivezetéséről is, amelyet március 31-ig értékesítenek.

Hozzátette: a földárverésekből tavaly és idén befolyó összesen 270 milliárd forint is teljes egészében az államadósság csökkentését gyarapítja.

A miniszter kérdésre ismertette, hogy a Pannon Lapoknál történt interjú-változással a kormány és a miniszterelnök nem kíván érdemben foglalkozni, Orbán Viktor nem tesz büntető feljelentést az ügyben, a kérdés rendezését és a felelősségre vonást a kiadóra bízza.

Ismertette azt is, hogy a miniszterelnök január 30-án látogat Szegedre és találkozik Botka László szocialista polgármesterrel. Emlékeztetett: Csongrád megye székhelyén a többi közt egy 200 hektáros ipari park megvalósításához ígért támogatás a kormány, de mint fogalmazott, a város az ELI (Extreme Light Infrastructure) megvalósításához is kiemelt kormányzati támogatást kapott.

Kérdezték az M0-ás autóút továbbépítéséről is. Azt felelte, a nyomvonal-vitákat idén szeretnék lezárni és az év második felében kiírni a közbeszerzéseket. Az építkezés 2018-ban kezdődhet és 2022-re fejeződhet be.

Lázár János beszámolt arról is, hogy a kormány tudomásul veszi a miskolci polgármester kérését és nem fog börtönkórház működni a városban.

– MTI –

