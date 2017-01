Hideg idő – Czibere: senki sem hűlt ki az elmúlt két napban

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a hajléktalanellátó intézmények továbbra is nyitva állnak, senkit sem küldenek el, ezért arra kért mindenkit, hogy “jöjjön be a közterületről”. Az erről szóló pénteki felhívásnak megvolt az eredménye, nagyon sokan mentek be az intézményekbe az utcáról – tette hozzá.

Elmondta, hogy a mintegy 11 ezer férőhely eddig elegendőnek bizonyult, még akkor is, ha néhány helyen százszázalékos a kihasználtság. “Úgy tűnik, a további napokban is tudjuk kezelni a helyzetet”, pótágyakkal, matracokkal tudják fogadni az embereket – fogalmazott.

Az államtitkár a fenntartók, és szolgáltatók mellett köszönetet mondott a lakosságnak, amiért az utóbbi napokban az átlagos bejelentésszám többszöröse érkezett veszélyeztetett emberekről. A rendőrség is számos esetben akadályozott meg kihűlést – fűzte hozzá.

Czibere Károly arra kért mindenkit, hogy ha kihűléssel fenyegetett embert lát, vagy ilyenről tud, tegyen bejelentést a menhely.hu-n található elérhetőségek valamelyikén. Az elmúlt 48 órában volt olyan eset, amikor a saját lakásában kihűlőfélben lévő emberről tettek bejelentést, akit így sikerült megmenteni – emelte ki.

– MTI –

