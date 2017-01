Hideg idő – Csapadékosan indul a hétvége, néhol 10-20 centi hó is hullhat

Bátonyterenye, 2017. január 10. Zúzmara borítja a fákat a 21-es főút mellett kiállított F6-HK típusú vágathajtó bányagép mellett Bátonyterenye közelében 2017. január 10-én. - © MTI Fotó: Komka Péter

Budapest – Csapadékosan indul a hétvége, ónos esőre is készülni kell, emellett sok eső és hó várható: néhol 10-20 centi hó is hullhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint kezdetben a leghidegebb órákban is fagypont körül alakul a hőmérséklet, de átmeneti enyhülés után a hét végére ismét mínusz 10 Celsius-fok alatt alakulhatnak a minimumok.