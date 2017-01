Hideg idő – A jövő héten kissé mérséklődik a hideg

Csíkszereda, 2017. január 10. Babakocsit tol egy férfi Csíkszeredában 2017. január 10-én. A városban a hajnali, reggeli órákban -29 Celsius-fokot mértek. - © MTI Fotó: Veres Nándor

Budapest – A következő napokban is többfelé ködös lesz az idő, ezeken a helyeken ónos szitálás is lehet. A hideg némileg mérséklődik, de hajnalonként továbbra is többfelé mínusz 10 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet. Szél viszont nem várható, csak élénk lehet a légmozgás – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.