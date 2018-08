Hideg élelmet kapnak a diákok

Nem tudták időre befejezni a konyha felújítását, emiatt szeptember 3. és 7. között a tanulók hideg élelmet kapnak a Móra Ferenc Általános Iskolában. Akik nem élnek ezzel a lehetőséggel, azok tanítás után hazamehetnek, de délelőtt hozniuk kell magukkal tízórait – tudtuk meg Csige Tamástól, Hajdúdorog polgármesterétől. Elmondta, csak így tudták megoldani az előálló helyzetet, hiszen a konyha átalakítása elhúzódott a közbeszerzési eljárás, illetve a konyhatechnológiai gépek beszerzési nehézségei miatt. Így, amíg a munkálatok nem fejeződnek be, addig ideiglenes étlap fogadja a lurkókat, akik pizzaszeletet és péksüteményeket kapnak ebben az időszakban. A nyári étkeztetést is ilyen formában oldották meg, amire egyébként a jogszabályok lehetőséget adnak. Eddig zökkenők nélkül oldották meg a helyzetet, azt remélik, ez továbbra is így marad a tanítás első hetén – tette hozzá a polgármester.

GYT

