Hiába írják be, nem nézik az ICE jelölést

Téves felhívás kering az interneten a mentők nevében, melyben arra kérik az embereket, hogy az ICE, azaz az „In Case of Emergency” jelöléssel lássák el telefonjukban a legközelebbi hozzátartozók nevét (több személy esetén ICE1, ICE2, ICE3), hogy baj esetén a kórház és a rendőrség rögtön tudja, kit kell értesíteni. Ez a felhívás azonban közel sem életszerű, ráadásul az Országos Mentőszolgálat megkeresésünkre kijelentette, a közlemény nem a mentőktől származik. Érdeklődésünkre elmondták, az ICE ötlete bizonyos esetekben hasznos lehet, de elsősorban nem a mentők számára. A mentők a sürgős ellátás után a beteget mielőbb kórházba szállítják. A hozzátartozók értesítése a rendőrség, illetve a kezelést végző kórház feladata. Továbbá a beteg mobiltelefonjának eseti felhatalmazás nélküli használata bizonyos esetekben konfliktushelyzetet teremthet, vagy akár jogi aggályokat is felvethet.

A Napló az ügyben megkérdezte a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház, az Országos Rend­őr-főkapitányság, valamint a Debreceni Járási Hivatal álláspontját is.

Utóbbi kifejtette, az elektronikus személyazonosító igazolvány tartalmaz egy olyan szolgáltatási lehetőséget, hogy az ügyfél kérésére rögzítik a vészhelyzet esetén értesítendő személy telefonszámát. Ezt az ügyfél Ügyfélkapun keresztül is rögzítheti, módosíthatja vagy törölheti.

Az interneten a mentők nevében arra kérik az embereket, hogy az ICE, azaz az „In Case of Emergency” jelöléssel lássák el telefonjukban a legközelebbi hozzátartozók nevét, akiket baj esetén értesíthetnek. Az Országos Mentőszolgálat mindezt cáfolja, a mentők ugyanis sürgős ellátás után a beteget mielőbb kórházba szállítják, a hozzátartozók értesítése nem az ő feladatuk.

Nem nézik a mobilt

Megtudtuk, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény alapján jár el az intézménybe szállított betegek hozzátartozóinak értesítése kapcsán. Az egészségügyi szolgáltató abban az esetben értesítheti a beteg által megnevezett hozzátartozót, ha a beteg megadja az ehhez szükséges információkat, a hozzátartozó nevét és elérhetőségét.

Cselekvőképtelen beteg felvételekor a fent említett jogszabály szerint a hatóság illetékes az értesítendő személyek, hozzátartozók felkutatásában. Mivel nincs olyan jogszabály, amely lehetőséget adna arra, hogy egy ellátó tegyen lépéseket a hozzátartozók felkutatására, így a kórház az ellátást végzi.

Hozzátették, adatvédelmi, illetve a tulajdon védelme szempontjából is aggályos a beteg személyes tárgyainak – például telefonja tartalmának – „átvizsgálása”, melyeken egyéb személyes adatok is fellelhetőek (például PIN-kód, jelszó stb.). Ehhez az illetékes hatóságnak meghatározott eljárásban van joga.

A nyilvántartásokat használják

A rendőrség általánosságban az intézkedéssel érintett személyi adatainak megállapítását követően, a rendelkezésre álló nyilvántartások adatai alapján kutatja fel az értesítendő személyeket. Az ICE megjelölés csupán néhány speciális esetben (ismeretlen holttestek vagy zavart elmeállapotú személyek azonosítása) nyújthat segítséget egy-egy rendőrségi eljárás alkalmával, tájékoztatta a Naplót az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata. Hozzátették, a 2017. január 1-től a tároló elemmel ellátott (chipes) személyazonosító igazolványon rögzíteni lehet legfeljebb két olyan személy telefonszámát, akiket egy esetleges baleset, betegség vagy rosszullét esetén értesíteni lehet.

Segíthet az e-személyi

A Debreceni Járási Hivatal megerősítette, az elektronikus személyazonosító igazolvány valóban tartalmazza ezt a lehetőséget. Kifejtették, az ügyfél a vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám rögzítése iránti kérelmét országosan bármely kormány­ablakban, vagy okmányirodában az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló kérelemmel egyidejűleg, vagy akár – a tárolóelemmel már ellátott érvényes személyazonosító igazolvány birtokában – utólag is kezdeményezheti.

A kérelem személyesen, kiskorúak esetében a törvényes képviselő által, illetve meghatalmazotti képviselet keretében is benyújtható. Az egészségügyi állapota miatt személyes megjelenésre képtelen ügyfél kérelmét meghatalmazott nem kezdeményezheti. A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot az ügyfél Ügyfélkapun keresztül a Webes ügysegéd alkalmazás segítségével elektronikusan is rögzítheti, módosíthatja vagy törölheti, amennyiben rendelkezik megfelelő kártyaolvasó eszközzel, vagy a kártyaolvasó kezelésére szolgáló szoftverrel. Az ügyfélnek a telefonszám rögzítésére irányuló kérelmében nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a telefonszám birtokosának hozzájárulásával kezdeményezi a szolgáltatás igénybevételét. Kitértek arra is, hogy a gyakorlatban a szolgáltatás arra ad lehetőséget, hogy veszélyhelyzet fennállása esetén az arra feljogosított és eszközzel rendelkező, segítségnyújtásban részt vevő személyek az okmány kártyaolvasóban történő lekérdezését követően a megjelölt személyt, illetve személyeket értesíteni tudják.

VK

Írjuk fel az adatainkat!

Dr. Kovács Csilla, a kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályának vezetője azt tanácsolja, célszerű magunknál tartani a személyi azonosító iratainkat (lakcímkártyát és személyi igazolványt). – Ha baj történik, csak ezekkel lehet rögzíteni az adatokat. Ha valaki olyan helyre megy, ahol elhagyhatja, érdemes legalább egy kis papíron feltüntetnie a nevét, a születési dátumát, a taj-számát és a lakcímét. Jó, ha odaírja a legközelebbi hozzátartozó elérhetőségét is, és azt: ha cukorbeteg, milyen gyógyszereket szed, van-e gyógyszerérzékenysége – fejtette ki, jelezve: a bajba jutottak mobiltelefonját jogilag tilos megnézni.

