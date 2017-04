Hiába hallanak róla, fogalmuk sincs, mi az

A megkérdezett anyukák 81 százaléka tudja, hogy létezik HPV elleni vakcina, mégis, mindössze 3 százalékuk adatta be magának. Pedig a tartós HPV-fertőzés miatt kialakuló méhnyakrákban évente csaknem 500 nő veszíti életét Magyarországon. A szülők többsége bizonytalan: a HPV elleni oltást ismerők közül csak minden harmadik anyuka tervezi beadatni a gyermekének. A legfrissebb hazai kutatás szerint ugyan tízből nyolcan ismerik a HPV rövidítést, de csak a válaszadók fele tudja megmondani, hogy pontosan mit jelent, minden tizedik megkérdezett pedig hiába hallott róla, tévesen definiálja a vírust.

Azt is kevesen tudják, hogy nem kizárólag női betegség. A megelőzésre fiúként és férfiként is érdemes ügyelni, hiszen a HPV náluk is okozhat olyan daganatos megbetegedést (például végbélnyílás körüli rákot), amely ellen az oltás védelmet nyújthat.

