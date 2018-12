Hiába a kiskapu, így sem könnyű bejutni

„Több, mint egy éve, heti rendszerességgel járok a Debreceni Sportcentrum területére az Oláh Gábor utca felől. Az alábbit tapasztaltam egy évvel ezelőtt: lezárták a cirka 30 éve jól működő forgó kiskaput, mert egyetlen egyszer egy gyerek beszorult, és a megoldás az lett, hogy a több évtizede jól működő bejáratot e miatt lelakatolták. Ezzel egy időben megnyitották a másik oldalon a kiskaput, ami a napi több ezer ott közlekedőtől sportos távolugró képességeket csikar ki, mivel esős időben pont a bejáratnál több méteres víztócsa alakul ki, amit vagy átugrik az ide tévedő, vagy bokáig gázol benne. Ez felháborító Magyarország második legnagyobb városában! Ilyen igénytelenség a 21. században elfogadhatatlan! Ezért írok, hátha az arra érdemesek felfigyelnének, hogy ezt a csekély két négyzetméternyi bejáratot újra kéne aszfaltozni, vagy megoldást találni rá. Mivel jön az esős, havas idő, kíváncsian várom a fejleményeket” – írta egyik olvasónk.

Kalmár Róbert, a Debreceni Sportcentrum szervezési- és marketingigazgatója válaszolt a felvetésre. – A kiskaput – a valóban balesetveszélyesnek ítélt forgókapu lezárását megelőzően – évekkel korábban nyitottuk meg, segítve a Sportcentrumba kerékpárral, babakocsival érkezők bejutását is. Mindeddig egyetlenegy panasz sem érkezett sem ezzel, sem az ott „megálló” vízzel kapcsolatban. Ettől függetlenül megvizsgáljuk a lehetőségeket, hogy még komfortosabbá tegyük a hozzánk érkezők bejutását. A fagyos, téli időjárás elmúltával – amennyiben továbbra is szükségesnek látszik – betonozással, esetleg csapadékvíz elvezetéssel orvosoljuk a problémát, illetve a forgókapu normál, nyitható kapura történő átalakítását is akkorra tervezzük – közölte.

HBN

