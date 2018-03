Heves viharok, tornádók, sűrű hóesések az Egyesült Államok déli és keleti vidékein

A déli szövetségi államokban milliókat fenyegetnek a viharok, Alabamában, Mississippiben és Georgiában a kormányzók riasztást adtak ki. Kay Ivey, alabamai kormányzó arra kérte honfitársait, hogy ne az utcára, hanem biztonságos helyre menjenek. E három déli államban menedékhelyeket nyitottak, szerdától több megyében szüneteltetik az oktatási intézményekben a tanítást és sok helyütt bezártak az állami hivatalok is.

Alabamában kedden délután és este négy tornádó söpört végig, a leginkább sújtott vidék Huntsville városa és a Jacksonville Egyetem környéke volt, ahol épületek ezreit rongálta meg a vihar és a tornádó. Több mint kilencezer otthonban megszűnt az áramszolgáltatás.

Georgia államban szintén tornádók pusztítottak, az ABC televízió kedd esti híradójában egy Atlanta mellett élő lakos úgy fogalmazott: az ő utcája úgy fest, mintha végigbombázták volna.

A viharzóna Dél- és Észak-Karolinán keresztül a szövetségi fővárosba, Washingtonba tart és szerdára Baltimore, Philadelphia, valamint New York és Boston térségét is eléri.

Kedden este Washingtonban, Baltimore városában és Philadelphia egy részében már sűrűn havazott. A meteorológusok arra hívták fel a figyelmet, hogy Maryland, Delaware és New Jersey államban orkán erejű szél várható, a tengerparti településeken árvíz-riadót rendeltek el. New York városában csaknem félméteres hóra számítanak, Philadelphiában még ennél is többre. New York polgármestere, Bill de Blasio bejelentette: szerdán zárva tartanak az iskolák. Pennsylvania államban a hatóságok a közelgő vihar miatt a nagyobb országutakról kitiltottak bizonyos típusú kamionokat. Washington és Boston között ritkítják a vonatjáratokat, a keleti part több repülőterén már töröltek járatokat. Kedden a térségben 500 járatot töröltek, szerdára a repülőtársaságok jelzései szerint várhatóan több mint 1600 járatot törölnek.

Három héten belül ez a negyedik nagy viharzóna, amely az Egyesült Államok keleti partvidékét sújtja.

– MTI –

