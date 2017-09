Hetvenéves a „talajok gyógyítója”

A „talajok gyógyítójaként” ismert Blaskó Lajos teljes szakmai pályafutása a Debreceni Egyetemhez, illetve annak jogelődjéhez kötődik. Kutatómunkáját 1973-ban kezdte a karcagi kutatóintézetében, végigjárta a tudományos lépcsőfokokat segédmunkatárstól a főmunkatársig. 1992-től 2002-ig az intézmény tudományos igazgatóhelyettese, 2002-től 2009-ig igazgatója, majd 2009 és 2012 között a Kutató Intézetek és Tangazdaság főigazgatója volt.

– A professzor kutatói nemzedékek sorát nevelte ki az évtizedek alatt, óriási elhivatottsággal és a föld szeretetével követi mind a mai napig az agrárium legújabb kihívásait. Karunk Víz-és Környezetgazdálkodási Intézetében jelenleg is tanítja a talajvédelmi ismereteket, azt mondhatom, igazgatói, kutatói és oktatói munkája is sikertörténet – emelte ki köszöntőjében Komlósi István dékán, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon tartott jubileumi ülésen.

Fotó: Derencsényi István

A kar oktatói, kutatói mellett az AKIT Karcagi Kutatóintézetének vezetői és munkatársai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Intézetének szakemberei is köszöntötték a hetvenedik életévébe lépő Blaskó professzort, kiemelve talajművelési és szikjavítási kutatásainak fontosságát.

Az ünnepelt prezentációban mutatta be eddigi életútjának sarkalatos pontjait a köszöntésére összegyűlt kollégáknak. Felidézte többek között a közreműködésével beindított tartamkísérleteket, az új módszerek és módszertanok bevezetését, a létrehozott meliorációs modelltelepeket. A kutatási eredményeken túl oktatói tevékenységére is kitért. Ismertette, hogy 2008 óta tart egyetemi tanárként környezetgazdálkodással és talajvédelemmel kapcsolatos tárgyakat magyar és angol nyelven egyaránt, valamint PhD-témavezetőként is tevékenykedik.

