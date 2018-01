Hetven éve együtt: a hosszú házasság titkáról is mesélt az esztári házaspár

– Mi a hosszú házasság titka? – kérdez vissza az idős házaspár.

Az első és a legfontosabb: a szeretet, az alkalmazkodás. Ha szeretet nincs, akkor semmi sincs. Ezen múlik minden.”

Elmondták, hogy fiatalkorukban a szüleik közel laktak egymáshoz, a férj Hajdúböszörményből került Esztárba, 1940-ben. Beszélgettek, ismerkedtek egymással. Egy évig tartott az udvarlási időszak, utána házasodtak össze 1947. december 13-án.

Igen korán

– Hamar elhagytam a szülői házat, 17 éves voltam, amikor esküdtünk. Először a férjem szüleinél laktunk. Dolgoztunk, a férjem a pocsaji beton­üzemben, én is odajártam vele egy évig. 1948-ban született Piri lányom, otthon voltam vele, akkor csak a férjem dolgozott. Azt terveztük, hogy összerakjuk a pénzünket, és építünk magunknak házat.

– Sikerült is, segítséggel – vette át a szót Ági nénitől férje. – Ahol dolgoztam, az igazgatótól kértem volna pénzt, ő másképp, az építőbrigáddal segített, velük raktuk fel a falakat, én meg kívül-belül mázoltam, éjjel-nappal dolgoztam, hogy a saját kis házunkat építsem. Éjjeliőr is voltam, a pocsaji tanyán, nappal meg hörcsögöltem, kamillát szedtem, mindent csináltam, csak hogy gyarapodjunk. Állataink is voltak, azzal is foglalkoztunk. Albérletben is laktunk több helyen, miközben a saját otthonunkat építettük. 1951-ben született Ágnes lányunk. Az életünk úgy alakult, ahogy azt elterveztük. Szépen, lassan gyarapodtunk.

Harmincöten az ünnepen

– A gyerekeket nagyon szeretjük, az unokákat is, a déd­unokákat is, ők is nagyon szeretnek bennünket. Mindig jönnek, ha kell, segítenek is.

Kérdezik: papa, mama, mit segítsünk, hozzunk-e valamit nektek? Mi örülünk, ha itt vannak körülöttünk, látjuk őket, bennük van a boldogságunk. Megadtunk nekik mindent, amit tudtunk, ami tőlünk telt.”

Két gyermekünk, öt unokánk és 12 dédunokánk van. A mi kapcsolatunkban ez csak boldogság volt, mindegyikőjüket nagy örömmel vártuk, úgy a gyermekeinket, mint az unokákat és a dédunokákat. A 70. házassági évfordulónkon a szűk család, harmincöten köszöntöttek bennünket.

Láb után láb

A jelen után ismét a múltba kalandozik vissza az idős házaspár.

Mondják, náluk az első találkozástól mostanáig tartott és tart a szeretet, soha nem tekintgettek másfelé. A nehézségek között említik a feleség otthoni balesetét, amikor megsérült a lába. Orvoshoz került, majd műtét következett, előbb Debrecenben, majd Budapesten. Három hónapig volt távol otthonától. Nem telt el vasárnap úgy, hogy a férje vagy valaki más meg ne látogatta volna. Mikor felépült, a férj került a kórházba, szintén a lába sérült, egy autó átment rajta. Ugyancsak műtét. Berettyóújfalu, majd Budapest, de nem tudtak vele mit kezdeni. Aztán Debrecenben helyrehozták. Mindig egymás mellett voltak, ahogy az esküvőn mondják a pap előtt: jóban, rosszban. Az egymás iránti kitartás, szeretet erősítette őket.

Elromlott a motor

A házaspár mindkét tagja láthatóan jó egészségnek örvend. Egyöntetűen állítják, az egészség megőrzésének nincs különösebb titka. Aztán a férj elmosolyodik, és az asztalra mutat. – Ott van a titok ön előtt! A Biblia. Ezt olvassuk mindig. Innen indul a szeretet. Ha szeretet van, minden van. Az egészségünkről annyit, hogy nem hagyjuk el magunkat, egész életünkben dolgoztunk, most már lassabban járunk, de megvagyunk, egymást segítjük. Reggel 6 órakor kelek, az apróbaromfikat ellátom, míg a feleségem itt a főzőben betüzel a cserépkályhába. Aztán tévézni is szoktunk, a napi dolgokat megnézzük. Nem iszunk, nem dohányzunk. Az ebédet hordatjuk, de hétvégén a mama főz, de a gyerekek is mindig hoznak valamit. Még az ősszel is motoroztam, Pocsajból hordtam a kútról a vizet, de sajnos a motorom elromlott – idézi fel búsan.

– A kiskertemben nyáron minden megterem, én gondozom. Kinn a tornácon sorba van rakva a fa, én vágtam fel, pedig január végén töltöm a 93. évemet, a feleségem pedig márciusban tölti a 89. évet.

Nem gondoltuk, hogy ilyen hosszú életűek leszünk, a szüleink nem voltak idősek, hamar meghaltak”

– gondolt vissza.

A házaspár nagy tiszteletnek örvend a faluban is. Nemegyszer kocsival viszik őket a faluközpontban tartandó eseményekre. Évek óta ők gyújtják meg a falu adventi koszorúján a gyertyát.

HBN–Nagyné Kelemen Mónika

Anna néni titka: egyszerűen kell élni Nyíradony - Ne urizáljon, ne nyűglődjön, éljen szegényesen! Ez a hosszú élet titka. A humor, a jókedv, az őszinteség sugárzik a 93 éves Krómer Istvánné Bodnár Anna néni minden szavából. Még mindig ereje teljében van: felássa a szomszéd krumpliját, három disznót nevel, húsz tyúkot lát el, és egy... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA