Hétvégén rendezik az Európai Madármegfigyelő Napokat

A madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International 1992-ben indította el a programot azzal a céllal, hogy információt gyűjtsenek az őszi madárvonulásról a lakosság segítségével. Az eseményhez néhány éve közép-ázsiai partnerszervezetek is csatlakoztak, így október első hétvégéjén már két kontinens megfigyelői rögzítik adataikat a program weboldalán – közölte az MTI-vel az esemény magyarországi koordinációját végző Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

Az MME idén országszerte 16 megyében és a fővárosban, összesen 50 helyszínen várja az érdeklődőket a hétvégén. Az egyesület honlapján található programok között távcsöves madármegfigyelés, a helyszínek felén pedig madárbefogás és -gyűrűzés is szerepel.

Az összesített magyar eredmények gyarapításához nem csak a szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki, bárhol megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait és rögzítheti az adatokat egy új, online felületen (https://goo.gl/pBdsTq).

Az egyesület közleménye szerint a felület használata egyszerű és gyors, okostelefonon is tökéletesen működik, akár a terepen is kitölthető, nagyjából egy percet vesz igénybe. Aki ezt a felületet nem tudja használni, az telefonon diktálhatja be megfigyeléseit a 06-1-275-6247 telefonszámon vasárnap 10 és 16 óra között. A beküldött adatokat az MME munkatársai összesítik és továbbítják a nemzetközi koordinációs központba.

A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Magyarország általában az első ötben szokott szerepelni.

Tavaly 40 országban, több mint ezer helyszínen mintegy 5,8 millió madarat figyelt meg a 24 ezernél is több résztvevő.

– MTI –

