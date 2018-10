Hétvégén ismét Fitparádé

A Fitparádé koncepciója a legnépszerűbb edzőtermi-, erő- és ügyességi sportokra épül. Évről évre növekszik a versenyek, versenyzők és a látogatók száma, a szervezők ugyanis figyelemmel kísérik a legújabb trendeket, amelyeknek felkarolásában, létrehozásában a rendezvény maga is élen jár.

A szervezők tájékoztatása alapján a fitnesz- és a testépítősport meghatározó eseménye idén szintet lép, először rendeznek ugyanis Magyarországon IFBB profi kártya kvalifikációs versenyt. Vagyis, azok a versenyzők, akik arról álmodoznak, hogy a Mr Olympia színpadán a legismertebb profik közé emelkedjenek, a belépéshez szükséges profi kártyát itt, a Fitparádé Classic versenyen szerezhetik meg. Erre a viadalra szombaton kerül sor a Mom Sport rendezvénycsarnokban.

Vasárnap rendezik a Louie Koncz Classic és a Fitmodel World Man és Woman versenyeket, amelyeken a legizmosabb férfi testépítők, a fotogén sportos férfi modellek és a leggyönyörűbb női fitneszmodellek mérik össze felkészültségüket. Különlegesség, hogy a Fitparádé abszolút győztesei az elmúlt 16 évben, a viadal után kivétel nélkül világbajnoki címet tudtak szerezni.

A vizes sportok rajongói is több program közül választhatnak, hiszen a Mom Sport ötcsillagos uszodájában gyerek úszóbajnokság, kéttusa kupa és vízilabda kupa is lesz. Aki a szabadban szeretne aktívan feltöltődni, az nevezhet a sportközpont füves kertjében szombaton rendezendő StrongChallenge versenyre, a funkcionális sportokra épülő erőpróba férfiak és nők számára is nyitott a meghirdetett feltételek mellett. A “Vasárnapi VeloDom a Bringás Brigantikkal” program a kerékpárosokra irányítja a figyelmet. A Mom Sport kertjében lesz triál bemutató, bringabörze, ahol hátrányos helyzetű gyerekek kerékpárjainak a javítására gyűjtenek.

A Fitparádé mindkét napján 10 és 16 óra között színes, sportos szabadtéri programokkal várják a családokat. A kerti eseményeket a helyszínen regisztrálók ingyen látogathatják, a sportcsarnokbeli versenyekre 2500 forintba kerül a napijegy.

MTI

