Hétvégén indul a nagypályás labdarúgó csapatok kispályás tornája

A meccseket szombat reggeltől vasárnap estig rendezik az egyetemi campusokon: a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontjában és a Kecskeméti János Sportcsarnokban, a Böszörményi úti campuson. A nagypályás csapatok számára kiírt kispályás labdarúgó tornát közösen szervezi a DEAC, az MLSZ Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága, a Szertár Sportbolt és a Grand Casino. Így kívánnak versenyzési lehetőséget adni a megyei klubok számára, az amatőr labdarúgást népszerűsítve, a kapcsolatépítést segítve.

A rendhagyó tornára több mint húsz csapat nevezett. A bronzmérkőzés a tervek szerint 17.30-kor, a döntő 18.20-kor, az eredményhirdetés pedig 19 órakor kezdődik vasárnap a DESOK-ban. A legjobbak teljesítményét kupával, éremmel, oklevéllel és sportfelszereléssel ismerik el, emellett díjazzák a legsportszerűbb csapatot, az 1-3. helyezettek pedig ingyen tekinthetik meg a DVSC – FTC NB I-es szezonnyitó találkozót. A részletes programot és az eredményeket a DEAC futball szakosztályának Facebook-oldalán érhetik el.

Hétvégi futsal

Megkezdte a felkészülést a héten a DEAC NB II-es, keleten éllovas férfi futsalegyüttese, péntek este 18 órától már felkészülési mérkőzést játszanak Elek Gergő tanítványai a Sporttudományi Oktatóközpontban. A nyugati csoport második helyezettjét, a Testnevelési Főiskola SE alakulatát fogadják, amelyet rutinos, korábbi nagypályás válogatott játékos is erősít Szűcs Lajos személyében.

A jövő hét is tréningekkel telik az egyetem férfi futsalosai számára, január 15-én, vasárnap pedig egy felkészülési tornán, a Szi-Zo Kupán vesznek részt Mátészalkán. Majd újabb edzések, aztán jöhet a MEAFC elleni hazai bajnoki január 23-án, hétfőn. Fordulók addig is lesznek az NB II-ben, ám most két körből kimarad a DEAC. Ebben a hónapban csak kétszer vív bajnokit: 23-án, hétfőn a miskolciak, majd 30-án, szintén hétfőn Gödöllőn a SZIE ellen.

A DEAC NB I-ben szereplő női futsalosai is megtartották első játékos jellegű edzésüket kedden, csütörtöktől pedig már komolyan készülnek Sólyom Attila irányításával. Idei első bajnoki meccsüket idegenben, Kiskunfélegyházán játsszák a lányok, január 20-án, pénteken a címvédő Astra látja őket vendégül. A DEAC leginkább saját javuló játékára alapozhat a fővárosiakkal szemben.

Januárban egy bajnoki vár még a Debreceni Egyetem együttesére: 29-én, vasárnap egy másik topcsapat, a jelenlegi harmadik helyezett Tolna érkezik a DESOK-ba. A meccsek között heti több tréning, gyakorlás szerepel a programban.

